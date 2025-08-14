前第壹夫人卷入賣官鬻爵醜聞 收受名牌換取公職任命

隨著金建希女士被拘捕，韓國出現“前總統夫婦同時被拘捕”這壹史無前例的局面。其背景在於，有觀點指出，金建希女士利用第壹夫人的地位，涉足了所謂的“賣官鬻爵交易”。特別檢察組調查揭露，金建希女士收受了價值數千萬韓元的名牌物品，並接受了公職人事請托等賄賂嫌疑。此外，還存在金建希女士收受錢財後幹預國會議員黨內提名和公職任命等嫌疑進壹步浮出水面的可能性。金建希特檢組（特別檢察官閔種基）在導致金建希女士被拘捕的德意誌汽車股價操縱、明泰均黨內提名幹預、建進法師及統壹教請托等三大嫌疑之外，正加速調查所謂的“賣官鬻爵嫌疑”：即金建希女士收受瑞熙建設公司會長李奉寬價值總計1億韓元的名牌項鏈、胸針、耳環等賄賂，並將李會長的女婿朴成根任命為國務總理秘書室室長。特檢組計劃於14日上午10時，在金建希女士被拘捕後首次對其進行傳喚，正式就其受賄嫌疑等展開調查。據13日法律界消息，特檢組已確認金建希女士不僅在北約（NATO）巡訪期間佩戴了價值6000萬韓元的梵克雅寶項鏈，還收受了李奉寬會長贈送的同壹品牌價值3000萬韓元的胸針和價值2000萬韓元的耳環。特檢組正在核實的事實關系顯示，李奉寬會長於2022年3月總統大選剛結束後，以當選祝賀名義首先贈送了項鏈；壹個月後再次會面時，又贈送了胸針和耳環並提出了人事請托。特檢組正擴大調查範圍，不僅包括李奉寬會長贈送的三種首飾，金建希女士巡訪期間在公開場合佩戴的價值2000萬韓元的蒂芙尼胸針和價值1500萬韓元的卡地亞手鐲，是否同樣屬於存在對價關系的賄賂。特檢組還懷疑金建希女士不僅幹預公職任命，更可能深度介入政府的合同授予。特檢組正在確認，企業家徐某於2022年9月向金建希女士贈送價值5000萬韓元的江詩丹頓名表後，隨即承攬了“總統警衛機器狗供貨”項目，這是否也與金建希女士的幕後幹預有關。徐某還聲稱“曾受金建希女士之邀參與總統室宣傳工作”，這也與金建希女士的賣官鬻爵嫌疑相關聯。有關“官邸搬遷特殊待遇嫌疑”的調查也已全面展開。特檢組於13日對負責官邸內部裝修的企業、監查院，以及曾任總統室管理秘書官的前國土交通部第壹次官金梧鎮等進行了扣押搜查。法律界相關人士表示：“從法律理據上看，雖然金建希女士的拘捕理由被列為存在虛假陳述和毀滅證據的可能性，但第壹夫人涉嫌收受名牌物品作為公職交易對價的疑問，其政治影響巨大，因此其被拘捕恐難避免。”宋有根記者、李潤泰記者 big@donga.com、oldsport@donga.com