特朗普的首份人權報告遺漏了對朝鮮體制的批評

美國國務院當地時間12日就朝鮮表示，“通過執行死刑、身體虐待、強制失蹤、連坐制等殘酷和壓迫維持了國家控制”。特朗普第二屆政府執政以來首次發表的《2024年各國人權報告》提到了朝鮮悽慘的人權現狀，並指出這是嚴重的問題。此次報告的篇幅爲25頁，與拜登前政府去年發表的《2023年各國人權報告》的53頁相比，減少了一半以下。另外，去年提出的對朝鮮政治體制等的直接批評也消失了。對此，有人指出，國務院是不是根據一直強調與朝鮮國務委員長金正恩的親密關係並直接表明對話意志的特朗普總統的“意氣相投主義”，調整了批評朝鮮的力度。國務院在當天的報告中指出，朝鮮的主要人權問題包括“任意或非法殺人、失蹤、酷刑、殘忍、非人道或屈辱的待遇或懲罰、非自願或強制性的醫學和心理處置”，同時批評了任意逮捕或拘禁、對海外個人的國家壓迫、檢查等對錶現及言論自由的嚴重限制、宗教自由限制等。特別是對於殺人，報告擔心：“有很多報告稱，朝鮮政府或其代理人任意或非法殺人。”報告還援引非政府機構和“脫北者”的話報告說，朝鮮對懷孕後從中國被強制遣返的婦女、政治犯和殘疾人孕婦、政府官員和獄警強姦的倖存婦女進行了強制墮胎。此外，朝鮮政府沒有采取可靠的措施或行動來識別和懲罰犯下這些侵犯人權行爲的官員。另外，朝鮮官方媒體朝鮮中央通訊社13日表示，金正恩12日與俄羅斯總統普京通了電話。俄羅斯總統辦公室（克里姆林宮）也表示，普京與金正恩通了電話，並共享了預定於15日舉行的特朗普總統首腦會談的相關信息。朝鮮在2022年2月因俄羅斯入侵而爆發的烏克蘭戰爭中積極幫助俄羅斯。特別是從去年10月開始，朝鮮向烏克蘭和俄羅斯的激戰地俄羅斯西南部庫爾斯克州派遣了約1.2萬名軍人。另外，朝鮮還在繼續進行炮彈等武器支援。有評價認爲，通過這一措施，朝鮮與俄羅斯的關係不斷密切，成爲血盟。克里姆林宮表示：“普京總統向金正恩委員長表示感謝，感謝朝鮮在解放被烏克蘭侵略的邊境地區庫爾斯克領土期間提供的支援、朝鮮軍隊表現出的勇氣、英雄心和獻身精神。”申晋宇 niceshin@donga.com