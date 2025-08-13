SHINee成員Key攜“恐怖”概念回歸樂壇

“本次專輯最具代表性的關鍵詞是‘恐怖’。”韓國男子組合SHINee成員Key（本名金起範•34歲）時隔三年攜第三張個人正規專輯《HUNTER》（照片）回歸樂壇。11日在首爾廣津區某酒店舉行的座談會上，Key解釋稱：“我產生了壹種類似逆反的心理，想把其他藝人常做的‘輕盈飄逸’概念所傳遞的健康能量，用在‘特別的地方’，於是帶來了這張專輯。”此張專輯的特點在於，將以“都市怪談”概念展現面對“另壹個自我”的過程。Key表示：“（專輯）采用了展現分裂自我間鬥爭的形式。在第二張正規專輯《Gasoline》之後，我主要演唱了明亮的歌曲，但感到意猶未盡。這次回歸到了自己想做的風格。”主打曲《HUNTER》是壹首融合了雄渾貝斯、厚重鼓點以及豐富電子音效的歌曲。歌詞描繪了執著於對方的“我”，以及在彼此復雜關系中感受到的“痛苦中的喜悅”。Key談及：“最近隨著《K-POP：獵魔女團》（K-Pop：Demon Hunters）的流行，有人反應（恐怖概念和專輯名稱）是‘有意為之’，但我並不知道《K-POP：獵魔女團》會出現”，“在‘Hunter’這個詞為大眾所熟知之際專輯得以面世，對此心懷感激。”此外，專輯還收錄了高音突出的朋克搖滾曲《Strange》、對1990年代新傑克搖擺舞曲（New Jack Swing）進行現代重新詮釋的《Infatuation》等涵蓋多種風格的共10首歌曲。2008年以SHINee成員身份出道、迎來第18個年頭的Key，亦活躍於《驚人的星期六》等眾多綜藝節目，深受喜愛。對此他表示：“我愈發感覺到，相比過去，現在有更多人喜歡‘Key’這個品牌所展現的行為舉止，這讓我倍感踏實”，“似乎是因為展現了真實的生活面貌，才獲得了大家的喜愛。”Key計劃於下月26日至28日以首爾為起點，在中國臺灣臺北、日本東京等地舉行個人演唱會。北美巡演也計劃於年內舉行。“希望這次專輯能獲得‘值得壹看、值得壹聽’這樣直觀的稱贊。若比前作獲得更多聆聽，我將不勝感激，哈哈。”史智媛記者 4g1@donga.com