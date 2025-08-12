曹國將於15日零時獲釋離開南部監獄……巡迴全國後有望恢復黨代表職務

祖國革新黨前代表曹國15日獲釋後的第一步引起了泛執政圈的關注。因爲從表面上看，他是在大法院作出有罪判決後喪失議員資格的第三政黨前任代表，但通過此次赦免和恢復權利，他迅速躍升爲執政圈的下屆總統競選人。目前，黨內外有人主張，曹國應該親自參加只剩下不到300天的明年6月3日地方選舉。考慮到他既是“親文在寅”人士，又有與尹錫悅政府對立的象徵性，他作爲首爾市長，而不是在老家釜山參選，競爭力也很充分。祖國革新黨人士表示：“現在馬拉松已經拉開序幕。”● 祖國革新黨：“感謝李總統”由於八一五光復節特赦，曹國將從15日零時起結束在首爾南部拘留所的囹圄生活，成爲自由之身。自去年12月16日被關押以來，時隔242天。曹國因涉嫌子女入學考試舞弊和無息對前釜山市經濟副市長柳在洙的監察等嫌疑被判有期徒刑2年。祖國革新黨11日在李在明總統的國務會議表決中確定曹國獲赦及恢復權力後表示：“感謝李總統深思熟慮的決定。”該黨代理代表金宣旼當天召開新聞發佈會表示：“曹國能夠呼吸到治癒的空氣，多虧了國民。通過光的革命實現了政權交替，李在明國民主權政府上臺纔有可能。”該黨領導層計劃前往首爾南部拘留所迎接曹國出獄。據悉，曹國在獄中生活了約8個月，因此計劃首先進行短暫的恢復時間。預計他將巡迴全國，向此前提交請願書等敦促赦免他的知名人士和支持者表示感謝。隨後，根據現任領導層的任期將於明年7月屆滿，他將自然迴歸黨代表一職，這被認爲是最有力的劇本。據認爲，他將通過與支持者的見面，自然而然地形成推舉黨代表的氛圍，通過全黨大會重返黨代表崗位。● 明年地方選舉格局將發生變化隨着曹國恢復被選舉權，預計明年6月3日地方選舉及國會議員再補缺選舉也將發生翻天覆地的變化。黨內不斷有人主張，去年因被判有罪而失去議員職務的曹國應爲5年後參加總統選舉打造基礎。對於曹國的參選，除了故鄉釜山市長之外，還有首爾市長、因李在明當選總統和任命總統祕書室長任命等而空缺的仁川桂陽、忠南牙山國會議員補缺選舉等，有多種參選的可能性。對此，金宣旼劃清界限說：“參選的話題太超前了。我認爲現在最重要的是，相比明年的選舉，清算內亂和改革課題，黨和曹前代表將發揮怎樣的核心作用。”她同時表示，“赦免、復權產生了強大的改革動力”，預告了全面改革。對於不斷提出的共同民主黨和祖國革新黨合併的可能性，金宣旼表示，“這是太超前的說法”，劃清了界限。祖國革新黨計劃，首先集中力量推進包括檢察改革在內的最近與共同民主黨議員閔亨培等共同提議的《關於調查濫用檢察權真相及恢復受害者受害的特別法》。法案包含了已經作出確定判決的曹國一案可以進行再審的內容等。許東俊記者、金自炫記者 hungry@donga.com、zion37@donga.com