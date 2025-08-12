韓越商定擴大雙邊貿易規模 2030年劍指1500億美元

韓國總統李在明與越南共產黨中央委員會總書記蘇林舉行首腦會談，並商定以今年韓越兩國自由貿易協定（FTA）簽署10周年為契機，加強合作以實現兩國貿易規模到2030年達到1500億美元（約合208萬億韓元）的目標。這是為了應對美國相互加征關稅導致的全球貿易秩序重組，韓國政府正式推進新南方政策，計劃將去年規模為867億美元（約合120萬億韓元）的對越貿易額擴大約壹倍。李在明總統11日與前壹天抵韓進行國事訪問的蘇林總書記在首爾龍山總統辦公室舉行首腦會談，並發表了包含上述內容的聯合聲明。越南共產黨中央委員會總書記訪問韓國是自2014年時隔11年後的首次，也是李在明政府成立以來首次接待外國最高領導人。越南是繼中國、美國之後韓國的第三大貿易夥伴國。李在明總統表示：“越南是韓國非常重要的鄰國”，“期待韓越全面戰略夥伴關系邁向更高階段。”蘇林總書記回應道：“韓國是越南的重要夥伴，在直接投資和旅遊業方面均位居首位”，“希望兩國合作能夠朝著符合全面戰略夥伴關系的方向發展。”兩位領導人在聯合聲明中商定，將兩國“全面戰略夥伴關系”拓展至尖端科學技術、能源、供應鏈等未來導向型領域。李在明總統當天表示：“雙方商定加強在核電、高鐵、新城市開發等大型基礎設施領域的合作”，並請求越方支持韓國企業參與越南新建核電站項目及南北高鐵建設項目等國家重點項目。兩國宣布將推動在人工智能（AI）、生物、能源等尖端領域的共同研究，並擴大可再生能源領域合作。此外，雙方還商定加強與越南在關鍵礦物領域的合作，越南是稀土儲量位居世界第二的國家，其稀土是半導體、電動汽車電池等尖端產業的核心材料。申圭鎭 newjin@donga.com