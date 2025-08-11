現代汽車集團上半年營業利潤躍居全球第二位 超越大眾集團

現代汽車集團今年上半年（1月至6月）在營業利潤方面超越德國大眾集團，躍居全球第二位。根據10日分析各公司公告等資料，現代汽車集團上半年實現銷售額約150.07萬億韓元，營業利潤約13.01萬億韓元。以營業利潤為基準，此業績僅次於實現約2.28萬億日元（約合21.29萬億韓元）收益的豐田，位列全球第二。德國全球汽車集團大眾集團同期的營業利潤為67.07億歐元（約合10.85萬億韓元），不敵現代汽車。現代汽車集團在銷售額方面落後於大眾集團，但在營業利潤方面取得了更佳的業績。按韓元基準計算全球三大汽車制造商的銷售額，大眾集團為256.25萬億韓元（約合1583.64億歐元），豐田為229.87萬億韓元（約合24.62萬億日元），依次為大眾集團、豐田、現代汽車。汽車銷量方面，依次為豐田（554.488萬輛）、大眾集團（440.5316萬輛）、現代汽車集團（369.6732萬輛）。投資市場業界預計現代汽車集團下半年（7月至12月）能夠改善其盈利能力。韓國投資證券研究員金昌浩（音）解釋稱：“若下半年開始在美國生產並銷售混合動力汽車，預計可規避關稅影響，從而改善盈利能力。”李沅柱 takeoff@donga.com