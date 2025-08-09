美國：“特朗普的‘特恩貝里體制’開始”……宣佈終結世貿組織體制

“我們現在正在目睹‘特朗普回合’。新的貿易協定是新的全球貿易秩序的序幕。”負責美國貿易政策的美國貿易代表辦公室代表格里爾當地時間7日在《紐約時報》上發表題爲《我們重組世界秩序的原因》的文章，作出上述宣佈。他還說：“世界貿易組織主導的世界貿易秩序現在已不可能。”他在美國後面加上意味着貿易談判的用語“回合”，主張向各國徵收高關稅的所謂“特朗普回合”正在代替以世貿組織爲代表的現有多邊貿易體制。他特別指出，美國總統特朗普和歐盟委員會主席馮德萊恩7月27日在蘇格蘭特恩貝里簽署的貿易協議是“特恩貝里體制”，並評價說：“這是符合公正、均衡、具體國家利益的歷史性協議。”他還說：“特朗普回合開始還不到130天，雖然特恩貝里體制還沒有完成，但構建進展順利。”他在投稿中逐條批評說：“世貿組織體制解除關稅保護，破壞了美國的製造基礎，給擁有低勞動標準等的中國等帶來了利益。”“由於以世貿組織爲中心的新自由主義貿易秩序，美國失去了產業和工作崗位。該體制的最大受益者是中國。”他還強調通過高關稅保護製造業。他說：“特朗普總統並行關稅和投資的協定，奠定了新的世界貿易秩序的基礎。新的美國處理方式是，不採取貿易官員偏好的現行冗長糾紛解決程序，而是密切監督協議的執行，在不履行時迅速重新徵收更高的關稅率。”對於專家預測的高關稅政策會提高物價，對美國經濟造成負擔的預測，他進行了正面反駁。他說：“雖然現在更廣泛地徵收關稅，但通貨膨脹仍然得到抑制。”實際上，美國6月份消費者物價指數同比上漲2.7%，維持在美聯儲2%的目標值左右。此外，美國商務部長盧特尼克7日在接受福克斯商業頻道採訪時表示，他承諾對在特朗普任期內在美國建造生產設備並履行該承諾的企業免除（100%的）半導體關稅。因此，有分析認爲，正在美國進行大規模投資的三星電子和SK海力士將成爲免除關稅的對象。紐約=常駐記者林宇善、金成模記者、李智允記者、李敏雅記者 imsun@donga.com、mo@donga.com、leemail@donga.com、omg@donga.com