特朗普：“對進口半導體產品徵收100%關稅”……關稅戰進入第二輪

美國總統特朗普當地時間6日表示：“將對進入美國的所有半導體和集成電路徵收100%關稅。”特朗普雖然沒有明確徵收時間，但提到高於汽車（15%）和鋼鐵、鋁（50%）的100%關稅，明確表示將把半導體放在關稅戰爭的中心。有評價認爲，隨着去年韓國對美國出口品種排名第二的半導體進入關稅炸彈的射程圈，關稅戰爭正在迎來新的局面。預計也將對韓國產業界產生巨大的影響。據韓國貿易協會透露，去年韓國對美國的半導體出口額爲107億美元（約合14.8730萬億韓元），佔全部對美出口額的8.3%和全部對美貿易順差的14%。特朗普當天在華盛頓白宮會見蘋果公司首席執行官蒂姆·庫克時表示：“將對半導體徵收非常高的關稅。如果正在美國建設工廠或確實承諾建設工廠，就沒有關稅。”他還警告，如果承諾在美國國內建立工廠，但實際不建設工廠，將“重新計算，以後再申請累計部分”。分析認爲，這是指將計算未徵收關稅帶來的各種利益等，並處以罰款。特朗普5日在接受CNBC採訪時表示，“下週左右將公佈各品種的關稅”，提到了半導體和醫藥品。預計半導體關稅率最快將於下週公佈。據分析，此次發言是爲了向韓國、日本、臺灣等主要半導體生產方及其企業施壓，要求在美國進行投資。當天，蘋果公司也表示，將在今後4年內向美國投資6000億美元（約834萬億韓元）。有人認爲，韓國在上個月與美國的貿易談判中，就韓國半導體領域適用“最惠國待遇”達成了協議，因此受到的打擊相對較小。這意味着，如果美國對歐盟徵收最低的15%的關稅率，韓國也可以適用15%，而不是100%。總統室發言人姜由楨7日表示，韓國得到了關於最惠國待遇的承諾。不過，也有人主張，由於沒有公開詳細內容，不確定性很大。華盛頓外交消息靈通人士表示：“特朗普第二屆政府認爲半導體是各品種關稅的代表目標。難以預測以何種方式適用，現在還不是放心的時候。”申晋宇 niceshin@donga.com