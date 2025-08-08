時隔22年廢除政策監查……需要哪怕打破碗也能出成果的文化



監查院6日表示，將廢除對公務員政策決定的監查。這意味着，將防止每當政權交替時都會追究前任政府推進的政策的責任、導致公職社會萎縮的副作用。這距離李在明總統要求“絕對不要發生以政策監查爲名欺負努力工作的公職人員、挫傷幹勁的事情”過了13天。由此，2003年實行的監查院“政策監查”有望時隔22年被廢除。



監查院表示，今後將減輕對“工作中出現錯誤”的懲戒和刑事責任負擔。如果沒有追求私利、提供特惠等重大錯誤，政策、事業推進過程中出現的問題將不受懲戒，這一原則將適用於所有監查。還明確規範了職務監察免除條件。也就是說，將“政府重要政策決定及政策目的是否妥當”排除在職務監察對象之外，對事務處理規則進行更精巧的修改。政策監查在盧武鉉政府時期以“提高政策質量”爲宗旨出發，但隨着時間的推移，變成了揭露前任政府的錯誤進行攻擊的手段。歷經李明博、朴槿惠、文在寅政府，四大江工程先後接受5次監查也是代表性事例之一。雖然是同樣的事情，但監查院每次政權交替時都會根據當時的口味發表不同的監查結果，從而引發了爭議。



關於月城核電站一號機組的經濟性評價造假，由於尹錫悅政府的無理監查，分管公務員受到被解僱等人事上的吃虧，甚至還受到了起訴。經過約3年半的訴訟，他們被大法院判處無罪。有人指出，公平交易委員會在對企業徵收的罰款訴訟中敗訴的事情頻繁發生，也是因爲以後監查院追究責任時，爲了“免災避禍”，現場公務員們首先調高了罰款金額。



如果公職人員首先想到日後可能面臨的監查和處罰，政府業務必然會萎縮。相比擺脫以往的慣例、努力取得新成果，只會造就爲了逃避責任的所謂的“伏地不動”文化。應該以監查院宣佈中斷政策監查爲契機，增加改變這種公職文化的嘗試。相比爲了不想負責任而不打破碗的公職人員，國民們期待的是哪怕不小心打破了碗也敢於嘗試新生事物的公職人員。在面對經濟停滯、關稅戰爭等內外挑戰的韓國社會，現在比任何時候都更需要不計個人得失、真正創造成果的公務員。

