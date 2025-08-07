孫興慜轉會洛杉磯FC引發轟動

“整個韓裔社區似乎都因為孫興慜（33歲）要來的消息而沸騰了。”居住在美國加利福尼亞州洛杉磯（LA）東南部奧蘭治縣的居民金德榮（29歲）如是說。金德榮補充道：“同事們也都因為孫興慜的消息而興奮不已，喜悅之情溢於言表。”他接著說：“往常每逢有孫興慜比賽的日子，大家就會聚在韓餐廳關註他的表現。在異國他鄉拼搏的孫興慜，對韓裔來說既是巨大的慰藉，也是生活的動力。如果孫興慜的比賽在附近舉行，我壹定會去現場觀看。”孫興慜前往洛杉磯已成定局。美國職業足球大聯盟（MLS）洛杉磯FC足球俱樂部於6日宣布，“韓國時間7日上午7時將在主場BMO體育場發布重大消息”。鑒於孫興慜加盟洛杉磯FC俱樂部已是“公開的秘密”，此次活動極有可能是孫興慜的加盟儀式。孫興慜在3日於首爾世界杯體育場對陣紐卡斯爾聯隊的英格蘭足球超級聯賽（EPL）季前友誼賽（1比1，平局）後，告別了效力十年的托特納姆熱刺隊。5日出境的孫興慜於6日經由洛杉磯國際機場踏上美國土地。機場人山人海，擠滿了手持各種橫幅和應援標語迎接孫興慜的球迷。孫興慜隨後立即前往BMO體育場，在觀眾席上觀看了洛杉磯FC俱樂部對陣老虎大學隊（墨西哥）的聯盟杯比賽。孫興慜在比賽中鼓掌的畫面也出現在了大屏幕上。引進前英格蘭足球超級聯賽最佳射手的孫興慜後，洛杉磯FC俱樂部被評價為已具備沖擊美國職業足球大聯盟巔峰的實力。MLS共有30支球隊，分為東部和西部兩個賽區，每個賽區15支球隊，每隊進行34場常規賽。然後通過每個賽區9支球隊參加的季後賽決出總冠軍。截至當天，洛杉磯FC俱樂部積22分（10勝6平6負），位居西部賽區第6位。然而，拋開成績不談，洛杉磯FC俱樂部引進孫興慜所能獲得的最大利益，在於能夠贏得5000萬韓國人成為球迷。孫興慜的前東家托特納姆熱刺隊同樣依托孫興慜的人氣，收獲了球衣銷售、季前巡回賽、贊助商引進等多重利好，並與錦湖輪胎等韓國企業建立合作夥伴關系，以此拓展亞洲市場。洛杉磯作為球隊所在地，也增添了協同效應。洛杉磯對韓國球迷而言早已是壹座熟悉的城市，因為這裏是美國職業棒球大聯盟（MLB）人氣球隊洛杉磯道奇隊的所在地，曾擁有“韓國特級”朴贊浩（52歲，已退役）和“藍色怪物”柳賢振（38歲，韓華鷹隊）等球星。目前，內野手金慧成（26歲）也身披道奇隊戰袍。此外，洛杉磯還是美國韓裔人口（約32萬）最多的地區。同樣作為美國最大規模的洛杉磯韓國城，扮演著美國韓裔社區核心樞紐的角色。美國體育專業媒體《The Athletic》報道稱：“洛杉磯FC俱樂部將向托特納姆熱刺支付約2000萬英鎊（約合368億韓元）轉會費，這將是美國職業足球大聯盟史上最高轉會費。”此前的紀錄是亞特蘭大聯隊在引進埃馬紐埃爾•拉特-拉斯（26歲，科特迪瓦）時，向米德爾斯堡隊（英格蘭）支付的2200萬美元（約合305億韓元）。盡管有人認為以引進壹名30多歲球員的費用而言顯得過高，但也有分析指出，洛杉磯FC俱樂部反而能通過這筆簽約獲得更大的商業利益。正如道奇隊憑借日本“超級明星”大谷翔平（31歲）獲益壹樣，分析認為孫興慜帶來的營銷效應將抵消這筆轉會費。韓鐘浩記者 hjh@donga.com