李在明總統要求嚴查李春錫議員借名持股嫌疑

李在明總統8月6日就無黨派議員李春錫（四屆議員•全羅北道益山甲選區）涉嫌借名股票交易壹事指示："應迅速查明真相，秉持公正原則開展嚴格調查。"盡管正值休假期間，因輿論持續惡化，總統直接下達調查指令以平息事態。李春錫議員前壹日（5日）爭議曝光後，已辭去國會法制司法委員會委員長職務並主動退出共同民主黨。總統辦公室發言人姜由楨在發布會上表示："李在明總統對李春錫議員涉及的所有嫌疑持嚴肅立場。"姜由楨同時說明："（總統）已指示立即解除李春錫在國家政策規劃委員會的職務。"李春錫原擔任分管科學技術信息通信領域政策規劃的經濟二分科組長，國家政策規劃委員會已於當日上午完成解職程序。共同民主黨代表鄭清來依據緊急黨規，經最高委員會議決將李春錫除名。鄭清來在最高委員會會議上援引"為逃避懲戒而退黨的懲戒對象"條款，表明"將對李春錫議員實施除名處分"。該黨黨規規定，被除名者五年內禁止恢復黨籍。黨內進壹步出現要求免除其議員職務的呼聲。對此，院內代表金炳基出演某網絡節目時表示："若（嫌疑）屬實，可采取比除名更嚴厲的措施"，"正嚴肅考慮（免職問題）。"議員職務免除需經國會倫理特別委員會表決，並在全體會議上獲現任議員三分之二以上贊成。國民力量緊急對策委員長兼院內代表宋彥錫當日召開緊急記者會強調："此事非退黨斷尾所能掩蓋"，"將推進國會倫理特別委員會控告及刑事檢舉程序。"黨權核心人物朱晉佑議員宣稱："將於近期提交特檢法案。"