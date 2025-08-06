“我會穿上孫興慜大哥留下的7號球衣。”梁民革（19歲•托特納姆熱刺）於5日前往英國時這樣說道。托特納姆熱刺俱樂部在為效力球隊十年、作為招牌球員的孫興慜（33歲）送行之際，將他曾身披的7號球衣指定為“臨時封存號碼”。這意味著在找到孫興慜的替代者之前，7號球衣將不會授予任何球員。孫興慜以3日在首爾世界杯體育場對陣紐卡斯爾聯隊的友誼賽作為告別戰，離開了托特納姆熱刺。梁民革也在英格蘭超級聯賽（EPL）所屬球隊之間的這場比賽中，於下半場替補登場亮相。梁民革表示：“與興慜大哥相處的時間說短也短，說長也長，我得到了他很多幫助。他在托特納姆熱刺本就是壹位非常了不起的球員，所以對於這是他的最後壹場比賽，我感到很遺憾。”他接著說：“雖然也曾想過能再多壹起踢球該多好，但這是大哥的選擇。即使在他離隊的時刻，我也感受到他帶走了很多東西。我也想象過自己終有壹天會有那樣的時刻。”托特納姆熱刺球員團隊抵達韓國時，梁民革曾與孫興慜壹同手持太極旗入境；比賽結束後，兩人也相擁告別。入選了托特納姆熱刺選定的五名新秀、並隨隊壹同來到韓國的梁民革說：“孫興慜大哥離開了，現在只剩我壹個人，我會咬牙拼命努力的。”梁民革還解釋了當日“獨自出境”的原因。托特納姆熱刺球員團隊已於4日啟程前往英國，但梁民革到了仁川國際機場後又折返。好事者之間甚至出現了“梁民革是不是忘帶護照了”的調侃。梁民革對此說明：“原本是計劃和隊友們壹起出境的，但俱樂部照顧我說‘可以多休息壹天再走’。絕對不是忘帶護照，是當天才決定的。”不過，梁民革在本賽季似乎仍將以租借身份效力托特納姆熱刺以外的其他球隊。梁民革今年1月離開韓國職業足球聯賽的江原足球俱樂部加盟托特納姆熱刺，但上賽季是以租借球員身份在英格蘭足球冠軍聯賽（二級聯賽）的女王公園巡遊者隊效力。梁民革表示：“上賽季中途加入並不容易，表現也未能讓自己滿意。”他補充道：“新賽季的去向尚未確定。”金正勛記者 hun@donga.com