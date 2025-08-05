八成製造業：“當前市場是紅海”……應加快對產業轉型的支援



韓國10家制造企業中有8家評價說，本公司主力產品市場進入了“紅海”狀態。所謂“紅海”市場是指企業圍繞有限的需求展開激烈的流血競爭，導致收益性、成長性下降。如果處於這種市場的企業不能通過果斷的投資和革新開發新產品，開拓新市場，最終很有可能枯死。去年前10大出口產品中有8個已經和20年前一樣，韓國的產業結構處於長期停滯狀態。



大韓商工會議所最近以全國2186家制造企業爲對象進行問卷調查，82.3%的企業回答主力產品市場處於飽和狀態的“成熟期”或市場規模縮小的“衰退期”，只有17.7%的企業回答市場處於“成長期”或“導入期”。這意味着，代替老化落後製造業的韓國經濟的新產業創造能力出現了嚴重問題。



短短几年前還主導出口的鋼鐵、石油化學、煉油已經成了“紅海”產業。全球鋼鐵需求今年爲17.4億噸，連續4年減少，僅過剩的生產能力就超過6億噸。中國鋼鐵傾銷帶來的損失巨大，再加上出口美國被徵收50%的高關稅，韓國鋼鐵企業面臨前所未有的危機。石油化學企業也因中國、中東產油國大規模增設設備而面臨困境。有人警告說，如果沒有結構調整，一半的企業有可能在3年內破產。



要想打破困局，企業必須以革新技術爲武器，積極挖掘競爭少、附加值高的“藍海”市場。但在大韓商工會議所的調查中，只有42.4%的人回答已經着手或正在討論代替目前主力產品的新事業。一半以上的企業因爲惡劣的資金狀況、對新事業的不確定性，對進攻性經營猶豫不決。



特朗普政府聲稱要拯救倒塌的美國製造業，以世界爲對象展開關稅戰爭，爲本國企業築起高牆。韓國政府也急需將作用轉變爲鼓勵企業、分擔產業轉型危險的控制塔。在初期階段難以獲得利潤的新技術、新事業的支援方式也應該從減免法人稅改爲直接提供補貼。特別是，有必要剋制在產業轉型過程中發生的勞資矛盾、增加管理層和股東摩擦的敏感制度變化。

