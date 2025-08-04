韓美關稅談判完成首輪 後續談判需防美方追加要求

韓美雖於上月戲劇性地達成協議，將相互關稅及汽車類目關稅降至15%，但有評價認為，包含非關稅壁壘緩和等內容的“第二輪談判”仍待進行。此次達成的談判具有搭建大框架的“框架性”特征，且無書面協議，這意味著韓美雙方仍需努力彌合分歧。據韓國政府有關部門3日消息，政府已基於此次關稅談判結果，著手準備後續與美國進行的細節磋商。雖然此次談判排除了農產品市場進壹步開放、谷歌高精度地圖數據輸出、《在線平臺法》等非關稅壁壘領域的議題，但觀測認為，後續磋商中非關稅壁壘成為焦點的可能性難以排除。此前，韓國經濟副總理兼企劃財政部長官具潤哲也在1日回國途中對記者表示，“問題在於今後”，並稱“我們將以此番達成的談判方案為基礎制定具體戰略，並在與美國的細節談判過程中積極、主動地應對”，暗示韓美談判尚未結束。產業通商資源部長官金正官也提到，“（此次談判）與其說是結果良好，不如說是阻止了最壞情況”。期間，美國除要求韓國進壹步開放大米、牛肉等美國產農畜產品市場外，在谷歌高精度地圖數據輸出、《在線平臺法》立法等數字領域也持續對韓施壓。美國總統唐納德•特朗普在談判結束後曾表示，“他們（韓國）同意接受美國的汽車、卡車、農產品等。”韓國承諾的3500億美元（約合486萬億韓元）規模對美投資項目，其細節如何填充也尚不明朗。韓國金融公營企業相關人士表示，“目前尚不清楚應由哪個機構在哪個領域出資。”韓國總統辦公室政策室室長金容範3日上午在韓國廣播公司（KBS）《周日診斷》節目中指出，“民間（企業）也將參與股權投資，民間金融公司也完全可以、並且應該參與進來”，強調了民間參與的必要性。專家們建議，應為在本月中旬舉行的韓美首腦會談後，美國可能提出的追加“要求清單”做好萬全準備。明知大學國際通商學系教授金泰煌（音）強調，“目前是需要就細化船舶業投資方案、美國要求消除非關稅壁壘等問題制定縝密戰略對策的時刻。”周愛眞 jaj@donga.com