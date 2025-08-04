逾四成基礎保障領取者是65歲以上老人……每天有10名老人自殺



據統計，去年因收入水平低而得到政府支援的基礎生活保障（低保）領取者中42.8%是65歲以上的老人。保健福利部3日公佈的數據顯示，去年基礎生活補助領取者佔全體人口的5%，達到267萬多人。如果壓縮到65歲以上，領取者比率上升到10.7%。據統計廳統計，2019-2023年5年間自殺的65歲以上有18044人，每天有10人。這些都是警告老年人經濟上和精神上非常脆弱的信號。



韓國工作的老人比率在經濟合作與發展組織成員國中居首位，老人貧困率也居首位。65歲以上的經濟活動參與率爲38.3%，是經合組織平均水平的2.4倍，貧困率也達到40.4%，是經合組織平均水平的兩倍以上。這意味着，由於沒有做好養老準備，所以長期工作，但大部分是低工資工作崗位，因此即使努力工作，也無法擺脫貧困。韓國老人的大部分資產都被房地產束縛，貧困率比美國和歐洲國家高，但即使考慮到這些特性，韓國的老人貧困率也較高。



這與韓國老人的自殺率在經合組織中排名第一的統計不無關係。65歲以上的自殺率是每10萬名中有40.6名，是經合組織成員國平均（16.5名）的兩倍以上。據悉，經濟困難加上憂鬱症、社會孤立、身體疾病等綜合因素起作用，特別是不接受精神科診療、獨自生活的情況較多，因此試圖自殺後難以迅速應對。青少年和年輕成人分別經過200次和8-33次嘗試後自殺，但老人僅通過2-4次嘗試就死亡。



去年底，韓國65歲以上人口比重超過20%，進入了超高齡社會。解決老人貧困、照顧精神健康成爲重要的國家課題。基礎養老金制度應重新設計，使其集中在經濟困難的高齡層，並引導資產被房地產束縛而無錢可用的高齡層加入住宅養老金。地區社會和醫療機構也需要努力減輕高齡層的社會孤立感，儘早篩選出自殺高危人羣。努力生活了60多年，豈能因爲貧困和孤獨而選擇自殺?

