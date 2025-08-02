中央博物館文創產品熱銷 尋根溯源的傳統美感融入日常生活



“第九輪預約銷售開始。”乍看之下，還以為是電視購物頻道或大型超市的在線商城。這句話是“國立博物館文化商品”在線商店銷售“喜鵲老虎徽章”的公告標題。該徽章已售出約2萬3000個，現在訂購需等待三個多月，從11月19日起才能陸續收到。近期，隨著奈飛（Netflix）動畫片《K-POP：獵魔女團》受到關註，劇中酷似老虎（“Derpy”）和喜鵲（“Sussie”）的這款徽章也連帶人氣飆升。雖然海外購買咨詢不斷，但連供應國內市場的貨量都沒有。



意指博物館周邊商品（Goods）的“文創產品”（Museum + Goods）的熱潮，在《K-POP：獵魔女團》之前就已呈爆發性增長。“半跏思惟像迷妳模型”、“丹青鍵盤”、“瓦當筷枕”、“月亮罐門鈴”暫時售罄，“黑笠鑰匙扣”訂單激增從某日起依次發貨……供不應求的文創產品比比皆是。或許去首爾龍山區國立中央博物館就能買到？社交媒體上，近期正值孩子們放暑假，“從漢江大橋就開始排隊等候進入停車場，花了壹個小時才進入博物館，結果為了買周邊又在文化商品店排隊，但上午就已售罄”之類的經歷比比皆是。



數據也印證了同樣的事實。據開發和銷售國立博物館文創產品的國立博物館文化財團透露，文創產品的銷售額在2022年達到113億韓元，首次突破100億韓元大關，去年則達到213億韓元，兩年間增長約壹倍。“醉客書生三人組變色酒杯套裝”（此商品也暫時售罄）在倒入冷飲時，杯身繪制的金弘道風格書生臉龐會變紅，去年售出約8萬套。財團文創產品的銷售額今年預計將達到300億韓元。此外，國家文化遺產振興院的在線商城也因繪有《日月五峰圖》的包袋、錢包、手帕、扇子等商品熱銷，近期銷售額急劇增長。



以年輕群體為中心，文創產品已成為“時髦傳統”（Hip + Tradition）的代表性單品。它已超越短暫流行（Fad），成為趨勢（Trend，少數人認同並流行兩三年），並被認為正處在能否成為大趨勢（Megatrend，多數人認同並持續十年以上）的十字路口。這是韓國文化（K-Culture）興起催生對傳統文化和博物館的關註，而傳統又反過來成為泛韓國文化（Pan-K-Culture）養分的良性循環的壹個側面。



文創產品首先因其美觀實用而讓人產生擁有欲。國立博物館文化財團商品事業本部長金美京（音）表示：“2016年入職時，低價文具類商品較多。之後，壹方面將開發重點轉向日常實用的多樣化商品，另壹方面對外征集具有年輕感的設計，這似乎起到了關鍵作用。”她表示：“為了讓文化遺產超越博物館，融入韓國人的生活，我們將擴大與企業等的合作。”



向世界烙印韓國老虎形象的，是1988年首爾奧運會的吉祥物“虎多力”（Hodori）。在那屆奧運會開幕式上，民俗遊戲“滾鐵圈”登場吸引了世人的目光，但即便在當時，滾鐵圈玩耍的孩子也幾乎絕跡。即便在當下，傳統美感重新融入日常生活也是件值得高興的事。雖然價格稍高，但願這份關註也能延伸到非物質文化遺產傳承人等匠人的傳統工藝品上。

