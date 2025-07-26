全北現代借波耶特“長傳魔法”實現復興 “鋼鐵體能”支撐戰術威力

“我們必須將這股勢頭延續至賽季結束。”23日率領全北現代隊主場2比0戰勝江原FC的球隊主帥古斯•波耶特（58歲•烏拉圭）賽後如此表示。這支誌在時隔四年重奪王座的球隊，自聯賽第5輪起保持的連續不敗紀錄已擴大至19場（14勝5平）。若26日客場對陣光州FC的比賽保持不敗，全北現代將以20場不敗躋身K聯賽歷史連續不敗紀錄第五位。該榜單首位正是2016年全北現代創造的33場不敗。作為K聯賽九冠王得主，全北現代上賽季遭遇升降級制度實施以來的最差戰績（第10名），甚至被迫參加保級附加賽。但本賽季在新帥波耶特的戰術調教下實現強勢逆轉。這位曾執教英格蘭桑德蘭、西班牙皇家貝蒂斯的教頭，在歐洲足壇積累了豐富的執教經驗。截至25日，全北現代以51分（15勝6平2負）領跑積分榜，領先第二名大田韓亞市民（39分）多達12分，正逐步逼近隊史第十座冠軍獎杯。波耶特近期坦言：“賽季初目標本是重整球隊而非爭冠，但如今目標顯然正發生轉變。”上賽季全北現代在12支球隊中失球數最多（59球），進球數（49球）僅列第七。而本賽季迄今球隊僅失18球（聯賽最少），狂轟41球（聯賽最多），實現完美的“攻守平衡”。隨著波耶特主帥倡導的“長傳戰術”完美融入，球隊重拾昔日“全力進攻”的淩厲攻勢。波耶特的長傳體系區別於盲目開大腳的“沖吊足球”：先通過後場傳導誘使對手壓上，然後伺機向身高1米95的意大利前鋒詹盧卡•孔帕尼奧（29歲）等高大攻擊手輸送過頂長傳。待孔帕尼奧爭得制空權後，全晉旴（26歲）等速度型球員迅速前插搶點完成攻門。全晉旴（12球•射手榜第壹）與孔帕尼奧（9球•第四）本賽季已合力貢獻21球。該戰術成功關鍵在於球員的體能儲備。因需高頻執行攻防轉換，波耶特季前在泰國冬訓中實施高強度體能特訓。球員將結合有氧與無氧訓練的高強度課程稱為“地獄特訓”。全隊飲食結構亦全面調整，俱樂部相關人士透露：“應主帥要求，球員餐食中禁用豬肉並控制鈉攝入，賽季中還定期檢測體脂率。”波耶特主教練為每個位置制定精細戰術準則。38歲後衛崔喆淳（2006年加盟後未轉會）表示：“主帥為各位置確立‘黃金法則’（戰術原則）並深入淺出講解，尤其向防線強調零封目標。”全北現代憑借嚴密防守組織，目前與金泉尚武同以9場零封並列聯賽第壹。這位在賽場展現火熱情懷的教頭，場下亦積極拉近與球員距離。據俱樂部透露，波耶特近期對征戰東亞杯歸隊的國腳姜尚允（21歲）笑言：“現在該為全北建功了。”23日對陣江原FC壹役，姜尚允助攻金珍洙首開記錄，以行動回應主帥期待。隨著球隊化身“不敗之師”，主場球迷熱情持續高漲。江原FC之戰吸引13795名觀眾湧入全州世界杯體育場，助推賽季主場累計觀眾突破20.86萬人次。此數據創下全北現代自2012年實行付費觀賽制以來最快突破20萬主場觀眾紀錄。23日全州世界杯體育場，K1聯賽第23輪全北現代對陣江原FC的比賽中，前鋒孔帕尼奧（下圖）進球後背著全晉旴慶祝。韓國職業足球聯盟提供韓鐘浩記者 hjh@donga.com