泰國和柬埔寨在邊境地區交戰……平民傷亡23人

據英國廣播公司（BBC）等媒體報道，泰國和柬埔寨軍隊24日在兩國交界處發生交火，造成至少9名泰國平民死亡，14人受傷。泰國一天前也表示，“柬埔寨埋設的地雷爆炸，導致我國軍人受傷”，驅逐了柬埔寨駐泰大使。一天之內，軍事衝突甚至造成大規模傷亡。兩國就梵語中意爲“聖地”的11世紀高棉遺址“柏威夏寺”的主權問題長期存在矛盾。另外，泰國總理帕通坦向事實上統治柬埔寨的上院議長洪森貶低本國軍隊的事實曝光後，被憲法法院停職。兩國紛爭歷史悠久，領導人的去留也錯綜複雜，預計矛盾和混亂將持續一段時間。● 泰國VS柬埔寨：“對方先攻擊”24日上午8時20分許，泰國東部素林省與柬埔寨西北部奧多棉吉省之間的邊境地帶發生交火，造成多名泰國平民傷亡。兩國都主張“對方先進行了攻擊”。泰國軍人主張，聽到無人機盤旋的聲音後，接近泰國軍隊基地的6名柬埔寨武裝軍人開槍射擊，發生了交火。泰方譴責，柬埔寨故意向平民密集地區發射“BM-21”多管火箭，導致人員傷亡擴大。泰國緊急疏散了4萬多名居民，並緊急出動F-16戰鬥機進行應對。泰國方面主張，最近柬埔寨在邊境地區故意埋設地雷，導致本國軍人的損失增大。泰國代總理、副總理兼內政部長普坦23日表示，“柬埔寨方面埋設的地雷導致本國軍人受傷”，驅逐了柬埔寨駐泰大使，並召回了泰國駐柬大使。相反，柬埔寨方面否認埋設地雷的事實，並表示當天的攻擊也是泰國先開始的。柬埔寨國防部24日主張：“因爲泰國軍隊先行攻擊，柬方從防禦角度出發採取了應對措施。”洪森敦促稱：“雖然遭到了泰軍的炮擊，但請相信韓國軍隊，冷靜應對。”● 印度教寺院主權紛爭歷史悠久兩國就“柏威夏寺”問題也展開了激烈的對立。1953年，統治印度支那半島的法國軍隊撤出柬埔寨後，泰國佔領了該寺院一帶，矛盾全面爆發。柬埔寨向國際法院提起訴訟稱，“泰國佔領寺廟是不正當的”。國際法院在1962年和2013年均判決“寺院的所有權在柬埔寨”。但泰國沒有接受。2011年，兩國在寺院一帶發生衝突，造成20多人死亡。帕通坦6月15日與洪森的通話被泄露後，泰國反柬輿論也高漲。當時，帕通坦稱與父親、前總理他信交情敦厚的洪森爲“叔叔”。她還指責本國軍隊司令“泰國軍隊在國境地帶未能妥善應對”。帕通坦對洪森一直低調錶示“會按照您的意願去做”，受到了強烈的抨擊。受此影響，她目前處於被停職狀態。不過很多人分析稱，兩國不會走向全面戰爭。因爲兩國內部情況都不容樂觀，不至於引發戰爭。英國廣播公司認爲：“柬埔寨的經濟困難，泰國的政治矛盾嚴重，因此很少有人認爲目前的情況會全面擴散。”泰國在軍力、財力等方面比柬埔寨更具優勢，這一點也增加了這種分析的說服力。但也有人指出，從帕通坦的爭議中可以看出，泰國的政界矛盾很有可能持續很長一段時間，因此難以正確應對國際紛爭。金成模記者、金寶拉記者 mo@donga.com、purple@donga.com