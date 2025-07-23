三星電子Galaxy Z Fold7•Flip7預售量達104萬臺創歷史新高



三星電子新款折疊屏手機“Galaxy Z Fold7•Z Flip7”在15日至21日預售期間共售出104萬臺。該數據超越了兩年前上市的Fold5•Flip5預售量（102萬臺），創下折疊屏手機史上最高預售紀錄。前代產品Fold6•Flip6預售量為91萬臺。



值得關註的是，Fold系列在預售總量中占比達60%，首次超越Flip系列（40%）。這是自2019年以來Fold系列銷量首次超越Flip系列。前代產品中Flip機型占比曾超60%。業界分析認為，Fold7憑借折疊狀態下8.9毫米厚度、215克重量的輕量化硬件革新，以及便捷的Galaxy人工智能（AI）功能成功俘獲了消費者。



測試顯示Galaxy Z Fold7可承受50萬次折疊仍正常運作。三星顯示器公司22日宣布，其新型折疊屏面板通過全球認證機構必維國際檢驗集團的50萬次折疊測試。必維國際檢驗集團表示：“在25度常溫環境下持續13天測試後，面板經50萬次反復折疊仍保持全部正常功能。”三星電子強調，此次測試標準已從原有的20萬次提升至50萬次。



50萬次折疊意味著：日均折疊100次的普通用戶可使用10年以上，日均折疊超200次的高頻用戶亦可使用6年以上。三星顯示器公司相關人士說明：“這證明折疊屏耐用性已不再是制約折疊智能手機使用壽命的瓶頸。”三星電子通過應用能分散對有機發光二極管（OLED）沖擊力的防彈玻璃原理，並在各內層采用復原力較前代提升4倍以上的特殊粘合劑，顯著提升了面板彈性與抗沖擊性能。





李敏娥記者 omg@donga.com