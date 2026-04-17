李在明佩戴黃色蝴蝶結出席“歲月”號慘案紀念活動……“守護國民生命是國家存在的理由”

李在明總統16日出席“世越（歲月）”號慘案12週年紀念活動時表示：“國家存在的理由就是爲了守護國民的生命和安全。在生命和安全方面，不允許有絲毫的漏洞。”現任總統參加“歲月”號事故紀念活動尚屬首次。李在明當天在京畿道安山市花郎遊樂園舉行的追悼儀式上安慰遺屬說：“遺屬們在失去心愛之人的悲痛中留下了一份份深切的記錄，併爲建設更加安全的社會而獻身。向他們鞠躬致敬。真不敢想象在漫長的歲月裏，每天都承受着多麼大的痛苦和思念。”李在明表示：“作爲韓國總統，我深感責任重大。我決心一刻也不會忘記當天的錯誤和那沉甸甸的教訓，不會再讓類似的事情再次發生。”他還說：“將建設在任何情況下都必須守護國民的國家、可以完全信任並依靠國家的國家。將實現國民能夠感受到的實質性、具體的變化。”他還強調：“超越過去的悲傷，走向更好的明天，就是我們現在的責任。雖然知道叫出思念的名字也依然很痛苦，但是隻要我們記住、記錄、緬懷、下定決心，我們絕對不會忘記每一位（犧牲者）的名字和他們沒能實現的304個夢想。”當天，李在明身穿黑色正裝和黑色領帶，佩戴黃色蝴蝶結。總統夫人金惠景也身穿黑色正裝裙出席。青瓦臺發言人全恩秀（音）解釋稱：“此舉包含着加強國家對社會慘案的責任、恢復國民信任的意志。”前總統朴槿惠和尹錫悅此前都沒有參加紀念活動，前總統文在寅也是在總統候選人時期或黨代表時期參加了紀念活動，但在總統任期內沒有參加。國會議長禹元植和共同民主黨代表鄭清來等出席了當天的紀念活動。國民力量黨領導層沒有出席。國民力量黨人士表示：“4·16財團方面沒有發送出席公文。我們表明參加意向後，得到的答覆是報名已經結束。”尹多彬記者、李知雲記者 empty@donga.com、easy@donga.com