霍爾木茲海峽危機揭示“供應鏈武器化”時代來臨



霍爾木茲海峽受阻，世界經濟隨之停擺。事實上，當伊朗宣稱將封鎖霍爾木茲海峽時，許多人仍將其視爲反複出現的“威脅”。即便在20世紀80年代伊朗與伊拉克矛盾達到頂點之時，伊朗也未曾封鎖霍爾木茲海峽，因此相當多的人對此不以爲意。全球市場也並未出現大幅波動。



然而這壹次情況截然不同。封鎖真的發生了，全球最重要的能源運輸通道陷入癱瘓。從那壹刻起，動搖的不再是數字，而是現實。原油供應中斷，國際油價立即作出反應。以原油爲原料的石腦油和乙烯——所謂“工業的糧食”——開始枯竭，石油化工和塑料産業隨之陷入困境。依賴于此的汽車、造船等制造業也受到連鎖沖擊。壹個資源的中斷，便將整個産業如多米諾骨牌般依次崩塌的脆弱結構暴露無遺。



問題不止于能源。航道本身被阻斷，使高度依賴出口的韓國經濟面臨另壹重沖擊。出口企業不得不選擇繞過霍爾木茲海峽和紅海、經非洲好望角的替代航線。這不僅僅是航線變更那麽簡單。運輸時間延長、成本急劇上升，交貨期限與合同的不確定性也隨之加劇。出口“體系”本身開始動搖。



這壹切清晰地揭示了壹個事實：我們已進入“供應鏈武器化”時代。去年，中國曾打出對智能手機等各類尖端産品制造至關重要的稀土出口管制牌，向美國産業界施壓。此次，伊朗則通過封鎖霍爾木茲海峽，坐到了與美國的談判桌前。如果說中國的稀土武器化是對美國發起的“前哨戰”，那麽此次霍爾木茲危機則更接近于以全球經濟爲人質的“正片”。如今，國家不僅依靠軍事力量，更通過供應鏈相互施壓。“我隨時可以切斷妳需要的東西”——這壹信息已然成爲強有力的武器。



更令人擔憂的是，正因爲我們已見識到供應鏈武器的威力，即便這場戰事結束，我們恐怕也無法回到過去的世界。主要外媒評價稱，繼美國和中國之後，伊朗也已跻身于戰略性利用“經濟瓶頸點”的國家行列。而這僅僅是個開始。未來將有更多國家以供應鏈爲人質提高自身話語權，全球經濟的不確定性也將隨之加劇。



問題的關鍵還在于我們在這場博弈中的處境。韓國深度依賴原油、原材料和物流網絡。壹旦有人切斷這些命脈，韓國經濟便難免動蕩。那麽反過來，我們手中又握著什麽？是否存在能讓其他國家說出“沒有韓國將難以爲繼”的關鍵領域？



所幸的是，韓國目前擁有他國所依賴的存儲芯片和國防産業作爲“武器候選”。但這還不夠。如果我們不能在供應鏈中占據不可替代、不可或缺的位置，那麽在下壹場危機中，我們仍將首當其沖。戰事終將平息，但供應鏈淪爲武器的時代已不可逆轉。我們是將永遠做壹個易受外部沖擊、隨時可能被切斷命脈的國家，還是成爲壹個能夠反問“除了我們，還有別的選擇嗎”的、具備“抗打擊能力”的國家？答案亟待思考。

