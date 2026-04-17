第二輪談判在即……美國對伊朗發動“經濟憤怒”行動

美國特朗普政府當地時間15日表示，將再次對伊朗產原油實施制裁。美國政府還表示，已經向被懷疑有伊朗資金流入的兩家中國銀行發送信函，並預告如果查實資金流入，將對兩家銀行實施“二次制裁”。特別是，美國財政部長貝森特把這種對伊朗的經濟制裁命名爲“經濟憤怒”行動。這句話來源於美國和以色列今年2月28日開始的對伊朗空襲行動“史詩憤怒”。有評價認爲，在美國和伊朗之間的第二次旨在結束戰爭談判即將舉行的情況下，美國爲了在覈問題上最大限度地得到讓步，正在加大對伊朗的壓力。貝森特當天表示，“不會更新伊朗和俄羅斯產原油的一般許可證”，表示不會再次推遲對伊朗和俄羅斯產原油的制裁。此次戰爭爆發後，國際油價暴漲，雖然對這些原油免除了一個月的制裁，如今卻表示，即使承受油價上漲，也要集中精力切斷兩國的資金來源。貝森特還表示，“中國最多購買伊朗出口原油的九成”，暗示有可能針對中國企業等實施“二次制裁”。二次制裁是對與伊朗等一次制裁對象進行交易的外國國家或個人、企業實施的制裁。這等於是爲了孤立伊朗，向中國也發出了警告。分析認爲，美國此舉是考慮到針對戰爭爆發後伊朗封鎖的原油運輸通道霍爾木茲海峽的逆封鎖行動取得了一定效果，所以想利用多種經濟施壓手段，進一步勒緊伊朗的資金鍊。《華盛頓郵報》預測，乘坐美國“喬治·H·W·布什”號航空母艦和護衛艦的6000多名美軍將在美伊協議的“停戰兩週”結束的第二天即22日左右抵達中東。但據美國政治媒體Axios15日報道，美國和伊朗的談判代表團14日通過非公開通話等方式，進一步接近了結束戰爭的基本協議。此外，特朗普15日在“真實社交”平臺上表示，“以色列和黎巴嫩領導人將於明天（16日）舉行會談”，暗示雙方正在推進達成停火協議。華盛頓=常駐記者申晉宇、張恩智 niceshin@donga.com、jej@donga.com