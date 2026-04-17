拜仁慕尼黑淘汰皇家馬德裏 金玟哉與李剛仁會師歐冠半決賽

在歐洲足球俱樂部最高水平的“明星舞台”——歐足聯（UEFA）冠軍聯賽（UCL）半決賽中，金玟哉（拜仁慕尼黑）與李剛仁（巴黎聖日耳曼）的“韓國德比”即將上演。德國拜仁慕尼黑隊16日在主場舉行的2025至2026賽季歐冠四分之壹決賽次回合比賽中，以4比3逆轉戰勝西班牙“豪門”皇家馬德裏隊。拜仁慕尼黑在比賽後半段臨近結束時仍以2比3落後，但路易斯•迪亞斯在第44分鍾打入扳平比分的壹球，邁克爾•奧利塞則在補時階段攻入反超比分的壹球，最終實現逆轉。拜仁慕尼黑憑借首回合2比1的勝利，以兩回合總比分6比4晉級四強。這是拜仁慕尼黑自2019至2020賽季以來時隔6年再度向隊史第七座歐冠獎杯發起沖擊，他們將在半決賽中迎戰“衛冕冠軍”法國巴黎聖日耳曼隊。巴黎聖日耳曼在上賽季奪得隊史首個歐冠冠軍後，本賽季力爭實現賽事兩連冠，他們于前壹天淘汰英格蘭利物浦隊，鎖定壹個四強席位。這將是金玟哉與李剛仁第三次在歐冠賽場上交鋒。此前兩次對決，拜仁慕尼黑均取得勝利。在2024至2025賽季聯賽階段的交鋒中，金玟哉攻入制勝球，幫助球隊1比0獲勝。去年11月的聯賽階段比賽中，李剛仁貢獻了壹次助攻，但未能阻止球隊以1比2落敗。兩隊曆史交鋒共16次，拜仁慕尼黑以9勝7負占據上風。本次半決賽首回合將于29日在法國巴黎舉行，次回合于下月7日在德國慕尼黑舉行。無論哪方獲勝，都將書寫韓國足球的新曆史。如果拜仁慕尼黑勝出，金玟哉將成爲繼朴智星、孫興慜、李剛仁之後，第四位晉級歐冠決賽的韓國球員。反之，如果巴黎聖日耳曼取勝，李剛仁則將創下連續兩年晉級歐冠決賽的裏程碑。不過，由于兩位球員在四分之壹決賽次回合比賽中均未登場，他們在半決賽能否出場尚不明朗。同日，在英國倫敦舉行的英格蘭阿森納隊與葡萄牙葡萄牙體育隊（裏斯本競技）的四分之壹決賽次回合比賽以0比0平局收場。阿森納以兩回合總比分1比0晉級半決賽，將與西班牙馬德裏競技隊爭奪另壹個決賽席位。韓鍾浩記者 hjh@donga.com