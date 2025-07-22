六旬男子家中藏匿15枚自制定時炸彈

仁川市壹六旬男子殺害親生兒子案中，其作案使用的自制槍支構造曝光：該槍支以40厘米長鐵管為槍管，每次可單發發射獵槍子彈。仁川延壽警察署在21日簡報會上說明：“作案槍支采用單根鐵管槍膛填裝壹發子彈的結構，通過連接可稱為發射器的手柄進行擊發。”所用子彈為狩獵用霰彈槍實彈，內含多顆鋼珠。據悉共使用3發子彈，剩余86發。警方在趙某駕駛逃跑的車輛中還發現11根用作槍管的鐵管。警方在嫌疑人趙某位於首爾雙門洞的住宅內，發現15個裝有稀釋劑和脫脂棉的容器分散藏匿於各處。據調查，這些容器通過引線相互串聯以實現同步引爆，且均裝有定時裝置。此前韓國最近壹起自制槍械案件，是警察在抓捕現場遭逃竄嫌犯用自制槍支擊中身亡的“2016年碧梧山隧道槍擊案”。2005年曾有壹名案犯通過自家機械廠設備仿制狙擊步槍制造自制狙擊槍而被捕。警察廳數據顯示，2020至2024年近五年間共發生4起涉自制槍械案件。同期因非法武器查處被刑事立案者達673人，其中涉及射釘槍等非法槍支案件218起。但此前未有因持有本案同類自制槍支被查獲的案例。警方每年開展兩次非法武器專項整治。依據韓國現行《槍械•刀具•爆炸物安全管理法》，未獲許可者嚴禁制造槍支火藥類物品。違反者將根據該法第七十條，處3年以上15年以下有期徒刑或5000萬至1億韓元罰金。若在互聯網等通信網絡發布自制槍支制造方法或設計圖等信息，將處3年以下有期徒刑或700萬韓元以下罰金。專家建議需主動收集可能預謀制造自制槍械或爆炸物者的信息。建國大學警察學系教授李雄赫（音）指出：“雖然實際發案量年均僅壹兩起，但應認識到這只是已暴露的案件，未被查獲的案例可能更多。亟需制定適應治安新形勢的對策，例如提前掌握社交孤立或行為異常人員信息。”權九龍記者、仁川=孔升培記者 9dragon@donga.com、ksb@donga.com