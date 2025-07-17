釜山當選2026年UNESCO世界遺產委員會會議主辦城市

“隨著韓國文化內容（K-content）在全球廣受歡迎，國家形象也大幅提升，這些因素看來對（此次當選）產生了相當大的影響。”（建國大學世界遺產學系教授 崔在憲）釜山市被最終選定為2026年聯合國教科文組織（UNESCO）世界遺產委員會會議的主辦城市。這是韓國自1988年加入《世界遺產公約》38年來首次舉辦世界遺產委員會會議。世界遺產委員會於15日（當地時間）在法國巴黎聯合國教科文組織總部舉行的會議上宣布：“選定韓國釜山作為定於明年7月舉行的‘第48屆聯合國教科文組織世界遺產委員會會議’的主辦地。”聯合國教科文組織世界遺產委員會會議是世界文化遺產領域最受矚目的年度盛會。根據1972年締結的《世界遺產公約》，由196個公約締約國推選出的21個委員國的代表團匯聚於此。會議旨在決定世界遺產的登錄、保存與保護等事項，主辦國承擔著協調委員會議程、賦予發言權以及引導會議全程等職責。剛剛成為韓國第17處世界遺產的蔚山“盤龜川巖刻畫”，也於本月12日在巴黎召開的第47屆世界遺產委員會會議上獲得最終登錄。在亞洲地區，泰國普吉（1994年）、日本京都（1998年）、中國蘇州（2004年）等城市曾主辦過該會議。據與會者透露，在巴黎現場，形成了避免與有力候選城市釜山競爭的氛圍。據悉，自去年以來，支持韓國的國家不在少數，越南等部分國家更是出於對韓國的考慮，主動撤回了挑戰意向。國家遺產廳世界遺產政策課長宋寅憲（音）表示：“我國所具備的國際會議基礎設施和城市通達性等獲得了高度評價”，“聯合國教科文組織總幹事奧德蕾•阿祖萊三天前親自造訪韓國代表團，表達了對釜山主辦的期待與支持。”世界遺產委員會會議主辦地的選定，需綜合考量其在文化遺產界的地位以及實際舉辦能力。因為這是匯聚了非政府組織（NGO）、學術界專家等全球文化遺產相關人士約3000名的場合，需要相當大的費用和專業知識。據了解，原定今年的主辦地是保加利亞，但因預算不足等問題，最終改在了巴黎聯合國教科文組織總部。壹位文化遺產界相關人士解釋道：“據稱舉辦壹次世界遺產委員會會議至少需要100億韓元以上”，“相較於中國、日本，韓國較晚當選為委員國，加之此前確保預算不易，因此壹直未能獲得機會。”舉辦世界遺產委員會會議的意義，遠不止於單純的文化遺產領域，更意味著在國際社會獲得影響力認可。聯合國教科文組織韓國委員會政策組長金智賢說明道：“在以往的主辦國中，曾有過會議運作能力或物理條件不足的先例，因此在選定主辦城市時，國家的可信度被高度重視”，“韓國在聯合國教科文組織積極開展活動並積累了信任，因此在本次選定中也受到了歡迎。”李智允記者 leemail@donga.com