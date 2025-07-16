延長OTT共享平臺使用期後遭遇卷款跑路

金某於4月通過壹個在線視頻服務（OTT）賬戶共享中介平臺，以1.6萬韓元的價格購買了為期4個月的OTT服務使用權。然而，使用兩個月後服務出現問題，金某聯系該企業咨詢，被告知“若想恢復服務，需按年訂閱”。金某支付了4萬韓元購買壹年使用權，但隨後服務突然中斷，與該企業的聯系也完全中斷。近期，在奈飛（Netflix）等OTT賬戶共享中介平臺上遭受損失的消費者有所增加。該平臺服務將3至4名用戶聚集起來共享壹個賬戶，並分攤訂閱費用。15日，據韓國消費者院和韓國消費者團體協議會透露，上月“1372消費者咨詢中心”受理的OTT服務相關咨詢數量達237件，較去年同期（32件）激增7.4倍。受害消費者多為應企業以“保障賬戶共享管理穩定性”為由要求延長使用期後，遭遇服務中斷、企業失聯且無法獲得退款的情況。OTT服務之外，信用卡相關消費者咨詢也有所增加。上月信用卡相關咨詢達704件，較去年同期（289件）增長143.6%。咨詢內容大部分涉及收到“未申請信用卡正在配送”短信的短信詐騙（Smishing）受害案例。互聯網信息使用服務相關消費者咨詢也有所上升。上月咨詢量為517件，較去年同期（232件）增長122.8%。主要受害案例為社交媒體（SNS）賬戶未違反使用指南卻遭無預警暫停或封禁的情況。消費者院提示，若發生損失，可準備好交易記錄和證明材料等，向“1372消費者咨詢中心”或“消費者24”申請咨詢。金多研記者 damong@donga.com