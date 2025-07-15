“美聯儲大樓工程費用過高” 下屆主席有力候選人哈西特要求罷免鮑威爾

白宮國家經濟委員會主任凱文•哈西特（63歲）13日接受美國廣播公司（ABC）新聞采訪時表示，耗資25億美元（3.45萬億韓元）的美聯儲（Fed）總部大樓工程費用過高，並稱“如有正當理由，總統有權解職美聯儲主席傑羅姆•鮑威爾”。路透社等分析認為，在唐納德•特朗普總統施壓要求解職未按自己要求降息的美聯儲主席鮑威爾之際，哈西特主任也加入了這壹行列。哈西特主任被視為下屆美聯儲主席的有力候選人。他在當天的采訪中主張：“（美聯儲大樓工程）是華盛頓歷史上最昂貴的項目”，“超出初期估算25億美元達7000萬美元（966億韓元）”。他還表示：“美聯儲有很多事情需要解釋。”此前，美聯儲自2021年起壹直在對華盛頓的兩座大樓進行翻修工程。在被問及美聯儲大樓翻修費用能否成為解職鮑威爾主席的理由時，他說：“總統是否會這樣做，取決於美聯儲如何回應白宮預算管理局局長拉塞爾•沃特（有關費用的）質詢。”此前，沃特局長於10日致函鮑威爾主席稱，“美聯儲正強行推進包含屋頂花園、人工瀑布、貴賓餐廳和大理石裝飾等的豪華辦公樓改造”，並表示將調查大樓翻修工程是否存在違法之處。沃特局長要求美聯儲在7個工作日內答復，有分析認為，特朗普總統此舉是為在29日舉行的聯邦公開市場委員會（FOMC）會議前爭取時間解職鮑威爾主席。美國政治專業媒體Axios等分析認為，特朗普總統因美聯儲未按其要求降息，遂以大樓工程費用問題為由，要求解職任期至明年5月的鮑威爾主席。特朗普總統此前壹再向鮑威爾主席施壓要求降息，並不吝使用“太遲先生（Mr. Too Late，指決策總是遲緩之人）”、“失敗者（loser）”等尖銳批評言辭。2日，他還在自己的社交媒體（SNS）上分享了壹篇質疑鮑威爾主席就美聯儲總部工程計劃在國會作偽證的文章鏈接，並主張其“應立即辭職”。特朗普總統最近提及鮑威爾繼任者時稱“美聯儲主席候選人已縮小至2至3人”，也表現出“降溫”姿態。哈西特主任與前美聯儲理事凱文•沃什（55歲）壹同被提及為有力候選人。他在特朗普第壹任期擔任白宮經濟顧問委員會主席期間，曾參與美中貿易戰等，被視為特朗普在經濟領域的核心親信。今年初特朗普就任總統後，他正式就任國家經濟委員會主任，並壹直主導特朗普政府的關稅戰爭。在利率政策方面，也評價稱其與特朗普政府欲推行的低利率政策基調相符。安圭永記者 kyu0@donga.com