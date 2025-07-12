17年來勞資首次就最低工資達成協議……這纔是正常的



韓國明年的最低工資定爲每小時1.0320萬韓元，比今年上漲290韓元。換算成月薪的話是215.6880萬韓元。上調率爲2.9%，除外匯危機時金大中政府第一年的2.7%以外，是歷屆政府第一年的最低上調率。特別是自2008年以後，時隔17年首次在沒有進行表決的情況下，由勞動者、使用方、公益委員協商決定。對於被政府規定爲“第二次國際貨幣基金組織（IMF）危機”的經濟條件，大家都深有同感。



達成協議的過程並不容易。上個月，作爲最初的要求案，勞資雙方分別提出上漲14.3%和原地凍結。此後，雙方摸索了接合點，但未能達成協議，公益委員們提出了10210韓元-10440韓元的上下限。雖然民主勞總推薦的勞動者委員們對此表示反對，退出了協商，但韓國勞總推薦委員們依然留下，通過兩次修正案縮小了差距，最終沒有經過表決就達成了最終協議。



新政府第一年的最低工資被認爲是預測今後勞動政策方向的標尺。文在寅（16.4%）、盧武鉉（10.3%）等進步政府的上調率較高，朴槿惠（7.2%）、李明博（6.1%）、尹錫悅（5.0%）等保守政府的上調率較低。但此次進步政府的上調幅度並不大。總統室表示：“綜合考慮了客觀統計和弱勢勞動者、小商工的條件。通過勞資之間的理解和讓步，決定最大限度地尊重。”希望今後主要勞動懸案也能通過勞資政三方的充分思考和協商來解決。



即使最大限度地剋制了提高最低工資，但從小工商業者的立場上看，負擔仍然很大。因爲，由於數年間累積的人工費上調等影響，已經處於極限狀態。去年申報停業的企業首次超過了100萬家。要制定緩解中小企業和小工商業者負擔的支援政策，積極營造有利於企業發展的環境。



雖然今年幸運地達成了協議，但也要考慮改善勞資矛盾和一再出現對立的最低工資決定方式的方案。僱傭勞動部部長候選人金榮訓也表示：“現行制度疲勞度高，社會信任和接受性不足。”最低工資是與失業工資、育兒休職工資等26個法令聯動的國家政策的主要標準。有必要根據客觀指標，考慮各行業、地區條件等，制定合理決定最低工資的框架。

