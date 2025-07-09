美國得克薩斯州洪水已造成104人死亡……“因爲氣象人力減少”成爲政治焦點

始於4日的美國得克薩斯州暴雨及洪水至7日已造成至少104人死亡，此次事態正在演變成執政黨共和黨和在野黨民主黨的政治攻防戰。民主黨表示，“特朗普第二屆政府大規模裁減國立氣象廳人力，洪水警報沒有及時響起，也錯過了救助黃金時間”，要求調查真相。共和黨和白宮方面針鋒相對地表示：“不要把國家悲劇當作政治鬥爭的工具。”民主黨參議院黨鞭查克·舒默7日向主管部門商務部轉達了要求調查特朗普第二屆政府削減國立氣象廳相關預算對此次洪災產生的影響的信函。民主黨參議員克里斯·墨菲也批評特朗普總統盲目裁減氣象學家等公共部門工作人員，稱“準確的天氣預報有助於避免災難”。重視“小政府”和“減稅”的特朗普公開表示，重新執政後將對部分氣象機構進行民營化。由此，國立氣象廳主要事務所的工作崗位分別比之前減少少則20%多則一半。據美聯社報道，負責洪澇災害集中的得州克爾縣的國立氣象廳事務所中，27個職位中有6個空缺，其中包括在各種災難時發出警報並與主要公務員合作的管理人員。相反，白宮發言人卡羅琳·萊維特強烈否認縮減氣象人力和洪水災害的關聯性。她主張：“這是百年不遇的突發洪水，氣象廳做了自己的事情。就洪水指責總統是惡意的謊言，在國家哀悼時期沒有任何作用。得州選區共和黨參議員泰德·克魯茲也表示贊同，“（民主黨）想把自然災害的責任推給對方”。據美國有線電視新聞網（CNN）等媒體報道，此次洪水的死亡者中包括27名在暑假期間參加女生專用基督教夏令營“神祕營”的女孩。得州石油大亨威廉·赫伯特·亨特的曾孫女珍妮（9歲）也在參加該夏令營時遭遇不幸。該夏令營的創始人迪克·伊斯特蘭（70歲）也被雨水沖走而死亡。洪水退去後的“神祕營”裏裝滿了死亡女學生的包和隨身物品，令人哀悼。由於失蹤者較多，預計死亡人數還會增加。僅在“神祕營”就有10名學生和1名帶隊教師等11人失蹤，其他地區也有很多失蹤報告。安圭永記者 kyu0@donga.com