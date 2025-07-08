三名脫北者躋身偶像團體 含“花燕”出身成員

在防彈少年團（BTS）與BLACKPINK等韓國流行音樂偶像風靡全球之際，韓國流行樂壇首次迎來脫離北韓（朝鮮）的居民（以下簡稱“脫北者”）接連以偶像身份出道。據歌壇7日消息，上月18日亮相的六人男子團體“BE BOYS”成員郝誠（21歲•本名金郝誠）系脫北者出身。這是韓國流行偶像團體史上首次吸納脫北者成員。郝誠去年在某選秀節目中坦言：“2017年（時年13歲）離開朝鮮來到韓國。”他在近期出道活動中表示：“曾度過沒有夢想的抑郁時期，如今能站上舞臺深感幸福。”本月18日即將登場的跨國五人男子團體“1VERSE”中更包含兩名脫北成員。柳赫（25歲）與金碩（25歲）分別於2013年、2019年離開朝鮮。該團體專輯由SM娛樂公司前制作人趙米歇爾•辛英比德爾操刀打造。出身鹹鏡北道鏡城的柳赫幼年以“花燕”（指朝鮮流浪兒）身份輾轉求生，後輾轉至韓。高中音樂社團接觸說唱後，他通過創作歌詞孕育歌手夢想。參加電視節目時因表現亮眼被現經紀公司相中成為練習生。柳赫近日接受媒體采訪時感慨：“昔日朝不保夕的北疆少年，如今竟能創作激勵他人的音樂，實感不可思議。”金碩曾在毗鄰中國的兩江道生活，後輾轉來韓。原立誌成為足球運動員的他，在韓國第三級別職業聯賽（K3聯賽）有過征戰經歷。正探索新出路時與現經紀公司結緣。據悉其赴韓前已通過走私流入的光碟接觸韓國流行音樂。兩人跨越邊境重啟人生的故事深深打動其他成員。柳赫與金碩的經歷經英國廣播公司（BBC）等國際媒體報道後，海外關註度持續攀升。1VERSE組合成員國籍多元，包含老撾裔泰籍美裔的南森、華裔美籍的肯尼及日籍成員愛透。1VERSE將於18日發布首張專輯《THE 1ST VERSE》正式進軍歌壇。辛英比德爾團隊透露：“成員們出道前已通過社交媒體展露唱跳實力，累積粉絲近百萬。”史智媛記者 4g1@donga.com