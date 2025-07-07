國內海拔最高潭池“白鹿潭”時隔55年首度開放

“這小小的潭水不斷流淌，最終形成了漢拿山南部最大的河流——孝敦川。”7月5日淩晨，在濟州西歸浦市漢拿山靈室路線，記者壹行經過威勢嶽，攀登約2小時後，聽到了流水聲。烈日當頭，疲憊不堪的探訪者們懷著迫切的心情，側耳傾聽水聲傳來的方向。隨後，在安全人員的引導下，他們離開步道，步行約80米，終於抵達了國內海拔最高的潭池——白鹿潭（海拔1675米）。將手浸入白鹿潭的瞬間，“啊，好涼！”的話語脫口而出，炎熱瞬間被洗去。白鹿潭自1970年3月24日漢拿山被指定為國立公園以來，從未向公眾開放過。此次白鹿潭開放活動，是作為國家遺產廳主辦、濟州特別自治道主管的“2025濟州國家遺產探訪之年”第二季項目之壹進行的。這是在7日正式向公眾開放前，由專家及媒體人士等50余人先行探訪白鹿潭的活動。濟州特別自治道世界遺產本部漢拿山研究部課長金鐘甲（音）說明道：“白鹿潭每天平均湧出約210噸水，流淌長達18公裏直至海水處。在火山地形的高地能有水湧出，這本身就是地質學上的研究對象。”漢拿山生態文化研究所所長金燦洙補充道：“在將漢拿山用作牧場的時期，白鹿潭是牧民們如同生命水般飲用的潭池。白鹿潭湧出的水究竟源自何處尚未有調查結果。推測是流經熔巖流動形成的地層的水湧出而成。”西歸浦=宋恩範記者 seb1119@donga.com