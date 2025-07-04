李在明：“南北關係，像在夫妻診所一樣，理解很重要……斷絕對話是愚蠢行爲”

韓國總統李在明3日就南北（韓朝）關係表示：“全面斷絕對話真是愚蠢行爲。應該以韓美之間堅實的互助協商爲基礎，改善與朝鮮的關係。”對於韓日關係，他表示：“完全同意在《金大中-小淵惠三宣言》等韓日關係中設定明確的關係。將繼續努力。”李在明當天在就任30日記者會上就對朝政策表示：“現在談論統一，稍有不慎就會被對方誤解爲‘是要吸收還是要求屈服?’。這不是吸收。誰想被吸收?它會帶來巨大的犧牲和矛盾。”他說：“不要管爭議，應該着眼長遠，繼續進行溝通和合作。本來就向安保室和國家情報院說了不少話。”李在明談及過去擔任律師時曾做過夫妻矛盾商談的經歷，並表示：“去夫妻診所等地方，男女互換一下角色，就會相互理解。如果我們的目標不是相互滅絕，就應該在安全的範疇內走對雙方都有利的道路。這就是對話、溝通、合作、共存。”李在明表示：“我們中斷對朝廣播時對方會多快作出反應?如果不作反應又該怎麼辦，確實有點擔心。（對方）響應太快，有點超出期待了。”他還強調：“應該逐一放寬政策。”對於朝鮮內部的人權問題，他說：“在改善朝鮮民衆生活方面提供人道主義援助，不也是有助於改善朝鮮的人權嗎？”李在明就韓日關係表示：“事實上，我原本打算儘快前往日本，但（日本）因爲選舉而變得忙碌，所以還不能確定具體日期。恢復穿梭外交是我先說的，因爲是鄰國，所以希望兩國不要經歷複雜的過程，必要時隨時來往，通過對話進行合作。”李在明上個月在七國集團（G7）峯會上與日本首相石破茂舉行首腦會談，決定重啓穿梭外交。李在明還提到了獨島問題。他表示：“這是圍繞獨島的領土爭議，不能稱之爲領土爭端。（獨島）是大韓民國實際掌控的、明確的大韓民國領土，所以不是爭端，而是略有爭議。”他還表示：“雖然存在矛盾因素，但沒必要將兩者混爲一談。”李在明還強調：“無論是韓美首腦會談、韓日會談還是韓中會談，只要有機會，我們都會多見面。”朴訓祥 tigermask@donga.com