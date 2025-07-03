“能幫我打開窗戶嗎？坐一坐能聽懂話的未來汽車吧”

“請打開一半窗戶，並告訴我能買到得來速咖啡的咖啡廳吧。”2日，位於首爾市江南區江南大路現代汽車江南辦公樓的體驗型研究空間“首爾UX工作室”。坐在一樓展示的軟件中心車輛（SDV）IONIQ6駕駛座上，剛剛發完上述指示，駕駛座的窗戶就自動打開了一半，系統還推薦了附近的3家咖啡廳。車上搭載的能聽懂人話的人工智能新一代信息娛樂系統“Pleos Connect”已經啓動。還可以體驗到最尖端的安全系統。另外，用二樓模擬器進行虛擬駕駛後，“I tracker”繼續觀察眼睛的動向後，介紹稱“3分鐘內發生了45次不注視前方的情況”。“首爾UX工作室”是可以提前體驗未來移動新技術並留下反饋的空間。原本是爲了開發適用於新車的用戶體驗而設在良才洞辦公樓的非公開研究空間，但現在變成了面向顧客的開放空間。考慮到趨勢變化速度加快、顧客的要求也變得多樣的趨勢，選擇了最大限度地爲顧客提供經驗，收集意見的同時產生宣傳效果的戰略。在一樓設置的“開放實驗室”中，可以體驗到車門、椅子、收納箱（移動控制檯）等車上手能接觸的所有部位。可以利用虛擬現實機器進行行駛或啓動“Pleos Connect”。 如果參加一般（標準）項目，將以一樓爲主參觀空間。訪客們也可以通過貼紙或QR碼鏈接留下在現場想到的意見。在二樓的“先進研究實驗室”，可以事先申請專業項目，如果被選中，就可以訪問。可以直接與現代汽車集團的UX研究人員進行溝通，這一點與一般項目不同。可以坐在一張桌子上交換意見，也可以通過體現與實際汽車相似行駛動作的“6軸模擬器”體驗與現實相似的體驗後共享經驗。現代汽車集團強調，“首爾UX工作室”不僅是單純的展示體驗，而是將顧客的聲音融入到實際車輛開發中的真正參與和溝通的場所，是世界上第一個經常顧客參與型研究平臺。現代汽車、起亞未來戰略室常務金孝琳（音）表示：“這將成爲在實際車輛開發中反映顧客聲音的同時，創造革新性移動出行經驗的空間。”崔元英記者 o0@donga.com