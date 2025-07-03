韓德洙和多名部長接連被傳喚……內亂特檢擴大調查範圍

負責調查去年12月3日緊急戒嚴事件的內亂特檢2日接連傳喚調查了前國務總理韓德洙、產業通商資源部部長安德根、科學技術信息通訊部部長劉相任等緊急戒嚴當時的國務委員。鑑於前總統尹錫悅決定5日前往特檢接受第二次調查，特檢正在加快對緊急戒嚴前後召開的國務會議的調查速度。特檢2日傳喚韓德洙到首爾市瑞草區首爾高等檢察廳的特檢調查室進行了調查。韓德洙進入高等檢察廳大樓後沒有回答記者的提問。記者們還觀察到，韓德洙一時沒有找到大樓入口時，特檢方面人士抓住他的胳膊進行了引導。據悉，特檢的主要調查內容是，在去年12月3日緊急戒嚴前後舉行的國務會議過程中，尹錫悅是否濫用職權、韓德洙是否參與其中等。據悉，特檢當天特別就韓德洙在戒嚴後廢除緊急戒嚴佈告的疑惑提出了質疑。據悉，韓德洙在戒嚴當時與發給國務委員們的緊急戒嚴宣告不同的佈告上簽名後表示，“如果存在文件的事實事後被傳開，爭議可能會擴大”，要求時任總統室附屬室長姜義求廢除。特檢已於1日傳喚姜義求進行了調查。據悉，沒有參加緊急戒嚴前國務會議的安德根和劉相任也在當天接受了特檢調查。據悉，特檢向他們確認了緊急戒嚴前後召開國務會議的情況等。據分析，特檢在傳喚尹錫悅進行調查之前，爲了弄實證明有關國務會議非法嫌疑，同一天傳喚了韓德洙和安德根、劉相任等。特檢6月28日傳喚尹錫悅進行了調查，並計劃於5日第二次進行傳喚調查。據悉，特檢認爲尹錫悅在國務會議上向國務委員們下達了非法指示，正在討論適用濫用職權行使權利的嫌疑。預計今後將對時任副總理兼企劃財政部部長官崔相穆、法務部長樸性宰等參加國務會議的國務委員進行追加調查。據悉，特檢對韓德洙採取了禁止出國措施。此前，警察廳國家調查本部緊急戒嚴特別調查團曾於5月禁止涉嫌內亂的韓德洙出國。本來，如果調查機關從其他機關接手案件，就會重新對現有禁止出境對象嫌疑人採取禁止出境的程序。具敏基記者 koo@donga.com