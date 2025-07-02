美國查獲29處朝鮮信息通訊人才僞裝就業的“筆記本電腦農場”

美國司法部查獲29處用於朝鮮信息技術勞務人員僞裝就業的所謂“筆記本電腦農場”，起訴了4名朝鮮國籍者。據悉，朝鮮勞務人員利用80多個被盜用的美國人個人信息，在100家以上的美國信息技術企業就業後，以遠程工作方式竊取虛擬貨幣或軍事信息等。據美國司法部當地時間6月30日透露，此次被查獲的“筆記本電腦農場”分散在16個州，朝鮮勞務人員爲了非法洗錢，利用了金融賬戶和欺詐性網站。對此，美國司法部還對29個金融賬戶和21個網站採取了凍結措施。特別是美國國內的助手們通過安裝筆記本電腦遠程連接軟件等運營筆記本電腦工廠，幫助朝鮮工人遠程連接就業和活動。美國司法部人士表示：“朝鮮信息科技人力接近了美國軍事技術、虛擬貨幣等敏感信息，在某些情況下還竊取了這些信息。”因涉嫌幫助犯人而被起訴的新澤西州出身的美國國籍者王振興（音）經營筆記本電腦農場，以連接海外金融網的代價等共賺取了69.6萬美元（約9.4億韓元）。包括電腦網絡修復費用在內，受害企業的損失至少達300萬美元（約40.6億韓元），其中包括《財富》雜誌評選的500強企業。美國佐治亞州北部檢察廳以通過遠程就業竊取虛擬貨幣的嫌疑起訴4名朝鮮國籍者，並下達了通緝令。他們涉嫌在2020年至2021年居住在阿聯酋期間，僞裝就業於總部設在美國亞特蘭大的區塊鏈開發企業，共轉移了相當於91.5萬美元（約12.4億韓元）的虛擬貨幣。安圭永記者 kyu0@donga.com