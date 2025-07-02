軍方人士：“聽說無人機入侵平壤是‘大人物’的指示”

記者瞭解到，內亂特檢已經掌握了關於韓國軍隊向平壤發射無人機誘導朝鮮發動攻擊疑案的錄音，其內容爲“聽說是大人物（前總統尹錫悅）的指示”。不僅是對尹錫悅發動內亂的嫌疑，其涉嫌引起外患的調查也正式開始。特檢決定，5日要求尹錫悅到案接受調查，如果拒不配合，將着手申請逮捕令等強制調查。據法律界1日透露，負責調查去年12月3日緊急戒嚴事件的特別檢查組（趙恩錫領銜）最近獲得了軍方人士的錄音，內容爲“從無人機作戰司令金龍大那裏聽說，（派無人機去平壤）是V的指示”。此前，朝鮮外務省去年10月曾表示：“韓國派無人機入侵了（朝鮮）。”特檢掌握的錄音記錄中寫道：“看到朝鮮發表有關無人機的敵對言論後，V非常開心。11月又派出了無人機。我覺得這是就算不合適也要繼續做下去的樣子”。據悉，特檢認爲，該錄音是尹錫悅指示派無人機滲透，並試圖誘導朝鮮進行攻擊的證據。此舉涉嫌爲宣佈緊急戒嚴制造藉口而引發外患。據悉，在6月28日對尹錫悅的首次調查中，特檢也進行了有關派無人機入侵平壤疑案的調查。當天特檢以證人身份傳喚無人機專家、國防科學研究所航空技術研究院研究員鄭某進行了調查。鄭某是負責國防科學研究所向無人機作戰司令部提供無人機的實際業務的負責人。特檢把對尹錫悅的調查日期重新定爲5日，並要求他到案接受調查。6月28日，內亂特檢以嫌疑人身份傳喚尹錫悅進行調查後，爲了剩下的調查，要求他30日再次出庭，但遭到尹錫悅方面拒絕，未能成功。特檢助理樸智英在當天的發佈會上表示：“如果5日仍然拒絕出席，那麼之後既然條件已經具備，法院也會下達（逮捕令）。5日是我們最後的出席通知。”此外，總統夫人金建希特別調查組和蔡上等兵特別調查組將於2日分別在首爾鍾路區KT光化門大廈西、首爾瑞草區瑞草漢森大廈舉行揭牌儀式，正式展開調查。崔美松記者、具民基記者 cms@donga.com、koo@donga.com