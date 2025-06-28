韓國出臺首輪高強度樓市調控措施 首都圈房貸上限6億韓元 多套房主禁貸

韓國政府出臺包含高強度貸款限制的首輪房地產調控措施。自28日起，首都圈住房抵押貸款最高額度將統壹限制在6億韓元以內，首都圈多套住房持有者的房貸將全面禁止。此舉旨在通過實質上限制高收入者和多套住房持有者“過度借貸投資”，為房地產市場“過熱”開出強力藥方。27日，金融委員會、企劃財政部、國土交通部等相關部門召開“緊急家庭債務檢查會議”，發布了包含上述內容的貸款限制方案。雖然新政府成立尚不足壹個月，但由於近期首都圈房價急劇上漲，政府為在初期遏制上漲勢頭而推出了強有力的貸款限制措施。特別是，韓國政府此次首次設定了與收入或房價無關的個人房貸上限。即從28日起，在首都圈購房時，超過6億韓元的貸款將被禁止。金融當局表示，此舉旨在限制利用過度貸款購買高價住宅。首都圈多套住房持有者的新增房貸將被全面封鎖。即對首都圈多套住房持有者適用0%的貸款價值比（LTV），禁止用於非實際居住目的的購房貸款。即使壹套住房持有者在不處置現有住房的情況下增購住房，其新增房貸也將被禁止。若出售現有住房，則適用原有的規制區域50%、非規制區域70%的LTV規定，但出售期限條件從原有的2年內處置收緊至6個月內處置。在首都圈購房並使用房貸者，均須在6個月內履行實際入住義務。據悉，禁止提供有條件全租貸款也將全面阻斷首都圈的“差價投資”。金融當局有關人士表示：“若非實際居住需求，事實上將難以獲得金融圈貸款。”金融委員會事務處長權大英（音）表示：“必要時將立即實施加強規制區域LTV限制、擴大全租貸款及政策貸款的總債務本息償還比率（DSR）適用範圍、上調房貸風險權重等措施。”全主榮 aimhigh@donga.com