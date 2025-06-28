埃塞俄比亞“卡格紐部隊”勇士們，韓國戰爭的傷痕猶在



1951年5月6日。那一天，感受不到春天的溫暖，只有戰爭的殘酷籠罩，1185名黑皮膚的男性登上釜山港岸。他們是埃塞俄比亞皇帝塞拉西的近衛隊“卡格紐部隊”。從埃塞俄比亞到韓國，他們在海上整整度過了24天。塞拉西對離開祖國的士兵這樣說道。“戰鬥到勝利。或者戰鬥到死。”



當時非洲的埃塞俄比亞參加韓國戰爭多少有些意外。因爲與韓國沒有直接的利害關係。國防部等分析韓國戰爭的書中，從現實的觀點出發解釋稱，派兵的原因是“埃塞俄比亞在集體安保方面的歷史經驗”。曾受到意大利殖民統治的埃塞俄比亞爲了恢復失去的領土厄立特里亞和軍隊現代化，迫切需要美國等國際社會的幫助。韓國戰爭提供了機會。



這樣派出的6000多名埃塞俄比亞軍人，參加戰爭一直持續到1954年7月10日。江原道的華川郡和楊口郡、京畿道漣川郡一帶是他們的主要戰場。嚴寒是從未經歷過的，但他們拿着槍，戰鬥到底。戰鬥進行了253次，一些記錄顯示埃塞俄比亞軍隊贏得了所有戰鬥。也有評價稱，他們在大部分的戰鬥中都取得了勝利。顯然是立下了汗馬功勞。



直到1954年撤退爲止，他們共有121人戰亡，536人受傷。連“韓國”這個名字都很陌生的他們，在異國他鄉獻出了自己的生命。從結果來看，埃塞俄比亞政府似乎達成了一定的目標。因爲派兵之後，他重新收復了厄立特里亞。



在用數字記錄的歷史背後，是我們不應忘記的埃塞俄比亞人的眼淚。在韓國戰爭75週年之際，馬米特·洪德·森貝塔（73歲，女）應浦項洋浦教會等的邀請首次訪問韓國，她一次也沒有見過父親的臉。她在母親肚子裏的時候，父親去了韓國，在華川展開的戰鬥是他最後的戰場。父親沒有回家，他的缺失給家人留下了傷痕。隨着1974年皇帝的倒臺，共產政權上臺，森貝塔不得不帶着“叛徒之女”的烙印生活。



一同來到韓國的參戰勇士蒂拉洪·特塞馬·加梅（100歲）的人生也是如此。他說：“戰爭結束後回國，部隊解散了，我們分散了。政權更迭後的人生非常殘酷，無法用語言來說明。”他的證詞表明，戰爭英雄的歸來並不一定能帶來榮耀。



隨着時間的流逝，韓國從接受援助的國家現在成了提供援助的國家。向埃塞俄比亞也提供了不少援助。但對參戰勇士及其後代的直接支援還有一段路要走。在埃塞俄比亞從事志願服務30年、幫助此次參戰勇士及其後代訪韓的河玉善傳教士表示：“參戰勇士及其後代仍然生活在2坪的舊房子裏。需要持續的關心和支援。”對於卡格紐部隊成員及其後代來說，韓國戰爭的傷痕依然如故。

