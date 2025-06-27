韓國宣布8年投資6454億韓元開發國產千量子比特級量子計算機

韓國政府決定在未來8年內投資6454億韓元，用於開發1000量子比特（Qubit•量子信息運算單位）級的量子計算機。韓國科學技術信息通信部26日表示，當天召開國家研究開發事業評估統籌委員會會議，完成了對去年被選定為預備可行性調查豁免對象的“量子科學技術旗艦項目”的適宜性審查。該項目原計劃在2023年投入9960億韓元規模預算，但因部分預算被削減，最終確定將投資6454億韓元，持續至2032年。鑒於預算投入較原計劃有所推遲，科學技術信息通信部計劃立即執行該項目。量子科學技術旗艦項目的核心是開發基於超導和中性原子方式的1000量子比特級量子計算系統。同時，該項目還將挑戰開發能夠修正量子計算機固有難題——量子錯誤的超導基礎量子處理器。谷歌已於去年公開了應用糾錯技術的105量子比特級量子計算機“Willow”，IBM也於本月10日宣布將在2029年前建成能大幅減少錯誤的“IBM Quantum Starling”。韓國政府計劃通過該項目，不僅開發量子計算機，還將實現100公裏收發距離的量子互聯網，並開發國防及尖端產業革新所需的量子傳感器融合平臺。崔智媛記者 jwchoi@donga.com