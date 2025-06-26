韓國4月新生兒數量同比增8.7% 創34年來最大增幅

今年4月韓國新生兒數量同比增加8.7%，創下34年來最大增幅。自去年7月以來持續10個月的新生兒增長勢頭能否延續，預計將在今年下半年（7月至12月）見分曉。韓國統計廳25日發布的《4月人口動向》顯示，今年4月新生兒數量為2萬717名，同比增加1658名（8.7%）。這是自1991年（8.7%）以來，以4月為基準創下的34年間最高增長率。反映女性壹生平均預期生育子女數的總和生育率，在4月也達到0.79名，同比上升0.06名。按生育胎次來看，第壹胎占比62.0%，同比上升1.2個百分點。而第二胎（31.8%）和第三胎及以上（6.2%）占比則分別下降了0.6個百分點。分析認為，這反映了因婚育年齡推遲導致生育子女數量減少的趨勢。新生兒數量自去年7月起已連續10個月保持增長。統計廳相關人士說明道：“隨著回聲潮世代（指1991年至1996年出生者）進入30歲出頭的適婚年齡，結婚數量增加，這帶動了新生兒數量的增長。同時，因新冠病毒（COVID-19）疫情而推遲的婚禮正陸續舉行，以及政府及地方自治團體的生育支持政策也產生了影響。”事實上，生育高峰期出生的回聲潮世代大部分已進入30多歲的適婚年齡。韓國新生兒數量在1980年代後期曾跌至60多萬名，之後反彈回升，在1991年至1995年間維持在70多萬名水平。4月結婚登記數量為1萬8921對，同比增加884對（4.9%）。自去年4月（24.6%）以來，已連續壹年保持增長勢頭。新生兒數量增長勢頭能否長期持續，今年下半年或將成為觀察點。統計廳相關人士表示：“鑒於新生兒數量自去年7月開始增長，目前尚難斷言今年下半年是否還能維持當前的增幅或增長趨勢。”世宗=鄭順九記者 soon9@donga.com