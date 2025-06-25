李在明強調責任意識，稱“芭蕉扇一扇，世界天翻地覆”

李在明總統24日在國務會議上引用《西遊記》故事表示：“鐵扇公主拿着芭蕉扇扇了一下，天上就會雷電交加，扇兩下，就會刮狂風大作，世界天翻地覆，但她本人並不清楚。”分析認爲，這是在強調公務員的責任意識，因爲高層公務人員的決定直接關係到國民的生活。李在明當天在龍山總統室主持國務會議時表示：“扇子雖然很小，但世界會經歷巨大變化，權力似乎就是這樣。”他還說：“因爲小小的關心和某種判斷，某些人會因此死去活來。這樣的事情多了，會影響到國家興亡。希望大家帶着責任感，竭盡全力直到最後一刻。”李在明去年10月擔任共同民主黨代表時，在批判尹錫悅政府的政策混亂時也說過：“妖怪雖然輕輕一扇，卻給全世界帶來了狂風。”在6月25日韓國戰爭75週年即將到來之際，李在明強調了報勳的重要性。他說：“希望檢查一下，爲守衛大韓民國作出特別犧牲的人，是否得到了充分的補償和禮遇，並找出可行的方法。”他表示：“安保儘管非常重要，但同時也是日常一件件小事，因此可能感覺不到，但守護我們共同體價值的安保問題，再怎麼強調也不爲過。”他還表示：“韓國社會某些地方，似乎普遍存在着一種委曲的情緒，認爲‘機靈的人總能逃脫，只有弱者會被犧牲’。”爲迎接護國報勳月，李在明將於27日與國家功勳人員等160餘人在青瓦臺迎賓館共進午餐。這將是他就任後首次在青瓦臺舉辦活動。在當天的國務會議上，李在明指示海洋水產部長姜徒衡儘快研究海洋水產部遷移到釜山的方案。總統室高層人士當天在會見記者時表示：“在國務會議上，李在明總統提到要研究12月份之內能否遷移海洋水產部。”有分析人士認爲，鑑於明年即將舉行地方選舉，海洋水產部遷移日程可能會早於預想時間。李在明正在考慮在就任一個月後的下個月初舉行首次記者招待會的方案。總統室發言人姜由楨在當天的新聞發佈會上解釋說：“將舉行記者會，一旦確定，將公佈日期。不能因爲是就任30天舉行就定下來。”歷屆總統主要舉行就任100天記者會，李在明的構想是大幅提前記者會時間，與國民進行溝通。申圭鎭 newjin@donga.com