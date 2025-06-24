油輪運費暴漲至3倍……匯率一天上漲18.7韓元

美國國務卿魯盧比奧當地時間22日主張，中國應該出面阻止伊朗封鎖霍爾木茲海峽。伊朗21日遭美國空襲核設施後，威脅封鎖霍爾木茲海峽作爲報復措施，魯比奧伊朗原油的最大進口國中國向伊朗施壓。低價大量進口伊朗產原油的中國是否會爲了本國經濟接受美國的要求備受關注。魯比奧當天在接受福克斯新聞臺採訪時表示：“中國進口原油嚴重依賴霍爾木茲海峽。建議中國政府與伊朗聯繫。”據路透社報道，約90%的伊朗原油出口量流向中國。在因核開發引發的經濟制裁導致伊朗原油銷路受阻的情況下，中國以相對低廉的價格購買了該原油。據《華爾街日報》報道，伊朗產原油每桶比不受制裁的海灣產油國產原油便宜2至5美元。另外，中國還利用人民幣結算原油出口貨款，誘導本國工業產品向伊朗出口。也就是說，針對因經濟制裁而陷入困境的伊朗，中國一舉兩得。據統計，以今年3月爲準，中國通過海上進口的16%的原油來自伊朗。這就是爲什麼有人指出，如果伊朗封鎖霍爾木茲海峽，中國經濟也很難避免打擊的原因。《華爾街日報》認爲：“如果伊朗產原油進口中斷，中國將失去最便宜的原油供應源。”中國尚未對魯比奧的發言作出任何反應。但是，中國新華社旗下的社交媒體賬戶“牛彈琴”當天通過評論表示：“如果霍爾木茲海峽被封鎖，全球油價將暴漲，也會影響中國的利益。”李志胤記者 asap@donga.com