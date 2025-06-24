政府一直迴避的“地面塌陷”地圖亮相……只有瞭解危險才能防止危險



一項調查結果顯示，首爾一半左右的地面塌陷安全度在5個等級中屬於安全度較低的4級和5級。《東亞日報》Hero Contents組在最近3個月裏，在韓國地下安全協會所屬的12名專家的幫助下，製作了《首爾市地面塌陷安全地圖》，結果顯示，首爾總面積（605平方公里）的一半以上的303平方公里、426個行政洞的一半即208個被列爲4級或5級。這是首爾市在自行製作地面塌陷地圖後不予公開的情況下，民間製作並公開的第一張地面塌陷地圖。



此次地面塌陷安全地圖是以安全協會所屬專家和影響地面塌陷的地基、地下水、地鐵、地面沉降事故歷史、老舊建築分佈等5個資料爲基礎，分析各洞地面塌陷的危險度後製作的。國內外研究結果表明，地面塌陷主要發生在地基鬆軟的水邊或地下結構物工程後沒有填滿土地的地區，此次調查結果也與此相符。永登浦區汝矣洞和江南區三成一洞等漢江周邊和大規模挖掘工地附近的安全度爲4級或5級的地區比較集中。過去因地面塌陷事故造成人員傷亡或發生大型地面塌陷的地方都是在此次調查中分爲4級或5級的地區。



2014年首爾市鬆坡區發生地面塌陷事故後，隨着大大小小的地面塌陷現象接連發生，人們對地面塌陷危險地圖的關注度越來越高，但政府從未提供過值得信賴的信息。國土交通部投入800億韓元構建的“地下空間綜合地圖”是缺少地面沉降歷史紀錄等核心信息的空洞地圖。首爾市也在去年8月西大門區延禧洞地面塌陷事故後製作了將地面塌陷危險度分爲5個等級的地圖，但以“一旦公開可能引起不必要的誤會和不安”爲由拒絕公開。



但是，地面塌陷安全度低並不意味着地面馬上就會塌陷。而是說，越是安全度低的地區，在進行挖掘工程時，如果安全措施不足，地面沉降的危險就越高，因此越要嚴格管理。不公開地圖不就是爲了逃避地下工程管理不善的責任嗎？地面塌陷是基礎設施越複雜和老化、發生可能性就越高的城市災難。特別是已經沒有可開發地方而深入地下空間的首爾，有必要進行徹底的應對。應該透明地公開地面塌陷相關信息，作爲提高地下工程管理監督責任性的契機。

