時隔3年6個月韓國綜合股價指數重回3000點

韓國綜合股價指數（KOSPI）在時隔3年6個月後重新站上3000點。盡管中東地區局勢持續不穩，但通過補充更正預算案（又稱“追加更正預算案”）釋放超過20萬億韓元資金，市場對於韓國經濟有望復蘇的預期更為強烈。20日，韓國綜合股價指數報收於3021.84點，較前壹交易日上漲44.10點（漲幅1.48%）。這是KOSPI指數自2021年12月28日（3020.24點）以來，首次以收盤價突破3000點大關。KOSPI指數的總市值也達到2472萬億韓元，再次刷新歷史最高紀錄。在外國投資者和機構投資者的共同買入下，韓國綜合股價指數於第三個交易日成功突破3000點。此前在17日和19日，KOSPI指數盤中壹度飆升至2990點附近，試圖沖擊3000點，但因外國投資者凈賣出而未能成功。20日，外國投資者凈買入5547億韓元，機構投資者凈買入373億韓元，共同推高了指數。韓國科斯達克指數（KOSDAQ）也報收於791.53點，較前壹交易日上漲9.02點（漲幅1.15%），創下去年8月1日（813.53點）以來的最高水平。這意味著該指數已恢復到去年8月因擔憂美國引發的經濟衰退導致股市暴跌的“黑色星期壹”之前的水平。盡管以色列與伊朗的武力沖突持續，歐洲股市出現1%左右的下跌，亞洲股市也呈現弱勢盤整走勢。但韓國股市更多地受到了對李在明政府前壹天公布的追加更正預算案的預期提振。新韓投資證券研究員李在元（音）分析稱：“大規模追加更正預算案獲得通過將增加市場流動性的預期，反映在了股票市場上”，“電影、化妝品等有望受益於‘民生恢復消費券’的個股股價表現強勁。”洪錫浩記者 will@donga.com