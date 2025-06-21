美國發來的安保賬單：“韓國的國防費應該增加到國內生產總值的5%”

美國特朗普政府當地時間19日表示，包括韓國在內的亞洲盟國必須拿出相當於國內生產總值（GDP）5%的國防開支。美國國防部發言人肖恩@帕內爾當天在回答《東亞日報》提問的書面答辯中表示：“正如國防部長赫格塞思18日在（國防部預算案參議院聽證會）和香格里拉對話會（亞洲安全會議）上所說，美國的歐洲盟國還設定了亞洲同盟的標準，其標準是將國內生產總值的5%用於國防開支。”這種增加國防開支的壓力可能是考慮到遏制中國等重新調整駐韓美軍的作用，因此今後可能會引發爭議。這意味着對朝鮮的防禦需要韓國自行投入更多的國防費用來承擔責任，從戰略靈活性角度考慮，可能是考慮到裁減駐韓美軍等而採取的措施。赫格塞思曾在5月31日的香格里拉對話上主張，亞洲國家應該迅速增加國防開支，以遏制“中國實際且迫在眉睫的威脅”。他還在18日舉行的國防部預算案聽證會上表示：“期待下周北約峯會上盟國承諾，將把國內生產總值的5%用於國防費及國防相關投資。”今年韓國的國防預算爲約61.2萬億韓元，是去年名義國內生產總值的2.39%。如果提高到5%，從明年起，僅國防開支就要超過130萬億韓元。有人預測說，在這種情況下，應該減少福利和教育等必要預算。有分析認爲，特朗普總統可能會從24日起在荷蘭海牙舉行的北約峯會上直接要求韓國增加國防開支。正在重新推進韓美首腦會談的總統室認爲，李在明總統參加北約峯會的可能性較大。總統室高層相關人士就美國提出的增加國防開支的要求表示：“美國不是隻對韓國說的，而是一律說的話。正在研究和思考如何應對比較好。”華盛頓=常駐記者申鎮宇、孫孝周記者、朴勳相記者 niceshin@donga.com、hjson@donga.com、tigermask@donga.com