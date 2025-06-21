美國開出“韓國國防開支爲國內生產總值5%”的無理賬單……必需加強自強能力



美國國防部表示，包括韓國在內的亞洲盟國也應該像北約的歐洲國家一樣，將國防開支提高到國內生產總值（GDP）的5%左右。美國國防部長赫格塞思18日在國會聽證會上就下周北約峯會時提出的“國內生產總值5%爲國防費”目標表示，“這是所有盟國都必須遵循的標準”。美國國防部發言人肖恩·帕內爾19日重申：“亞洲盟國也要爲達到歐洲水平而行動，這是常識。”



這預示着美國的國防開支增額壓力繼歐洲之後將轉向亞洲。不過，將歐洲的5%標準適用於亞洲，其現實性存在不少疑問。就連常規戰鬥力被評爲世界第五的韓國，今年的國防費也只有國內生產總值的2.3%，因此很難提高兩倍。因此，就像特朗普政府向全世界扔出的過高關稅炸彈一樣，5%的國防開支標準也只能被解讀爲用來施壓的數字。



特朗普總統從執政第一任期起就向北約國家施壓，要求北約國家實現2%的國防費目標。雖然歐洲國家對此表示強烈反對，但經過烏克蘭戰爭，相當一部分國家實現了這一目標。目前，在歐洲後院發生的戰爭如果沒有美國也無法承受，因此，現在只能暫時同意國防費目標值的兩倍以上。



亞洲的情況與歐洲有很大不同。亞洲國家大部分國防開支都只有國內生產總值的1%左右，而且不是像北約一樣的集體安保體制，而是個別同盟體制，因此很難在統一的標準下推進。特朗普執政第一任期時，也分別要求韓國和日本大幅增加美軍駐紮費分攤額，最近分別向臺灣、日本、澳大利亞提出了10%、3%、3.5%等不同的數字。



韓國增加國防開支也不可避免。國際危機越來越大，朝鮮繼核、導彈之後，常規戰鬥力也在不斷升級。特朗普政府準備將戰時作戰指揮權移交給韓國軍隊，裁減駐韓美軍或改變作用以遏制中國。雖然今後同盟間的協商將不可小覷，但毫無疑問，韓國的自強能力也要增強到得到保障的核遏制力程度。

