以色列空襲世界最大天然氣田……伊朗用彈道導彈還擊

以色列突襲伊朗核設施的第二天即當地時間14日，又對伊朗的軍事設施和世界上最大規模的天然氣田等能源設施進行空襲。分析認爲，以色列攻擊伊朗經濟的核心能源基礎設施，正在大幅擴張戰線。伊朗也在加大報復力度。伊朗13日至15日大舉發射彈道導彈，瞄準了以色列的軍事設施、主要城市、能源設施等。隨着兩國衝突的激化，原定於15日舉行的美國和伊朗之間的核談判被取消。以色列軍方15日通過聲明表示：“包括伊朗國防部總部、疑似核設施的防禦創新研究組織建築物等在內，已經完成了廣泛的一系列空襲。”以軍還表示，前一天對伊朗首都德黑蘭進行集中攻擊，造成相當大的打擊，“40小時內襲擊了超過150處目標”。以色列當天還把空襲範圍擴大到伊朗國內的能源設施。美國有線電視新聞網（CNN）報道說，世界最大規模的南帕爾斯天然氣田和沙蘭石油儲藏庫成爲目標。據《以色列時報》報道，南帕爾斯天然氣田部分地區發生火災，導致1200立方米的天然氣生產暫時中斷。伊朗也提高了反擊力度。據伊朗國家電視臺報道，伊朗革命衛隊13日晚襲擊了以色列3個空軍基地。攻擊對象是以色列指揮控制中心和電子戰中心所在的內瓦提姆和奧夫達空軍基地等。伊朗在以色列打擊伊朗能源設施的第二天即15日上午表示：“作爲對猶太復國主義政權（以色列）的犯罪和侵略的應對，用無人機和導彈攻擊了戰鬥機燃料生產設施和能源供應中心。”隨着兩國將戰線擴大到能源設施，德國能源專家阿卜杜拉·巴巴卡尼對《紐約時報》表示：“我們進入了非常危險和破壞性的戰爭第二階段。”巴黎=常駐記者趙恩娥、李基旭記者 achim@donga.com、71wook@donga.com