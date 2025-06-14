“獻血，說到底也是為自己做的事…目標60歲前完成300次”

上月9日，壹輛繪有紅色心形圖案的獻血車駛入了位於首爾市城北區的高麗大學附屬高中運動場。這是因新冠病毒感染癥（COVID-19）擴散而中斷6年後，該校首次恢復團體獻血活動。當天，該校約100名學生參與了獻血。提議組織此次團體獻血的是該校的數學教師金奎壹（55歲）。他作為“紅色運動倡導者”（高中生獻血宣傳大使）的指導教師，壹直鼓勵學生參與獻血。金奎壹在與本報通話中表示：“10多歲和20多歲人群獻血率低，是因為缺乏接觸獻血的機會。起初害怕針頭的孩子們，獻血後都感到非常自豪。這比教他們學習更有意義。”金奎壹於2018年加入大韓紅十字會“註冊獻血會員”（承諾定期獻血），7年來共進行了165次成分獻血。成分獻血是指僅采集血液中的特定成分（如血漿、血小板等），而將其余成分回輸體內的采血方式。根據所采成分不同，耗時約30至90分鐘，比采集全血（10至15分鐘）更為繁瑣。他表示：“聽聞血漿短缺甚至需要進口的消息後，便決心進行成分獻血。我的目標是60歲前完成300次獻血。”大韓紅十字會註冊獻血會員數量從2017年的876,332人，增至今年5月底的2,242,864人，增加到了約2.5倍。然而，截至去年，註冊會員中實際參與獻血的比例僅約35%。有觀點指出，在確保定期血液捐獻者的同時，如何引導其持續參與同樣重要。金奎壹強調道：“為了能更長久地獻血，我更加關註健康了。獻血，說到底也是為自己做的事。”方聖恩記者 bbang@donga.com