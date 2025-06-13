韓國超級計算機性能排名世界第九……擁有臺數世界第七

在日前公佈的全球超級計算機性能排名前500名中，韓國擁有超級計算機的數量位居世界第七，性能位居世界第九。韓國科學技術信息研究院12日表示，參加了當地時間10日至13日在德國漢堡舉行的“國際超級計算機會議2025（ISC 2025）”。“國際超算2025”是高性能計算機領域的專家聚集在一起共享技術開發及現狀的場合，每年兩次比較全世界超級計算機性能並發表排名。在此次公佈的全球超級計算機“TOP500”中，美國勞倫斯利弗莫爾國立研究所的“El Capitan”繼去年11月後繼續保持第一的位置。El Capitan的運算性能爲1.74EF（EF爲每秒可運算一百億億次）。排名第二的美國橡樹嶺國立研究所的“Frontier（1.35EF）”、排名第三的是美國阿貢國立研究所的“Aurora（1.01EF）”等全世界共有3臺具備EF級性能的超級計算機。韓國共有15臺超級計算機進入前500名，以擁有臺數爲基準，位居世界第七。在計算性能的國家合計標準中，排名第九。三星電子的“SSC-24”排在第18位，在韓國超級計算機中排名最高，其次是Naver的“世宗”（第50位）、Kakao的“Kakao Cloud”（第52位）。韓國科技信息研究院的超級計算機5號機“Nurion”排名第109位。韓國政府計劃在明年上半年（1月-6月）之前在韓國科技信息研究院安裝運算性能比5號機提高23倍的超級計算機6號機。6號機的運算性能約爲600PE（PE爲1秒可運算一千萬億次）。崔智瑗記者 jwchoi@donga.com