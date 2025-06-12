美中就解除稀土出口限制等達成框架協議

美國與中國當地時間10日在英國倫敦舉行的第二次高級別貿易談判中，就解除中國稀土出口限制等達成“框架”（Framework•基本框架）協議。上月於瑞士日內瓦舉行的第壹次高級別談判中，兩國雖就90天內大幅降低關稅達成壹致，但在稀土出口等問題上持續存在分歧。據《路透社》等媒體報道，美國商務部長霍華德•盧特尼克表示，“這是為執行日內瓦協議及兩國元首通話內容而制定的框架”。中國商務部國際貿易談判代表兼副部長李成鋼也表示“進行了深入、坦誠的溝通”。盧特尼克部長特別指出，“當中國阻止稀土出口時，美國也采取了多項措施”，並稱“正如特朗普總統所言，預計（美國采取的）相關措施也將平衡地解除”。這顯示中國暗示將放寬稀土出口限制，而美國也可能放寬對華高端半導體等出口限制。有評價認為，通過此次協議，兩國暫時避免了最壞情況，並獲得了進壹步談判的動力。但該框架不具備約束力，且兩國分歧仍然很大，因此也可能僅停留在“臨時縫合”層面。美國唐納德•特朗普第二任期政府對中國產能過剩、低價傾銷等問題提出質疑，而中國則對加征關稅、高端半導體出口管制、取消中國留學生簽證方針等表示強烈不滿。申晋宇 niceshin@donga.com